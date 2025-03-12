Маскерано подтвердил. Лидер Интер Майами сыграет в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

37-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сможет принять участие в ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где команда сыграет с ямайским ФК «Кавальерс».

Об этом информирует ESPN.

Источник ссылается на главного тренера Хавьера Маскерано, который подтвердил участие звездного футболиста в матче.

В первой игре Лионель Месси участия не принимал. «Интер» победил своего соперника со счетом 2:0.

Также Месси не играл в 3-м туре MLS против «Шарлотт». Команда победила 1:0.

Матч с «Кавальерс» состоится 14 марта в 3:00 по киевскому времени.