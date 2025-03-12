Маскерано подтвердил. Лидер Интер Майами сыграет в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Лионель Месси готов выйти на поле
37-летний аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сможет принять участие в ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где команда сыграет с ямайским ФК «Кавальерс».
Об этом информирует ESPN.
Источник ссылается на главного тренера Хавьера Маскерано, который подтвердил участие звездного футболиста в матче.
В первой игре Лионель Месси участия не принимал. «Интер» победил своего соперника со счетом 2:0.
Также Месси не играл в 3-м туре MLS против «Шарлотт». Команда победила 1:0.
Матч с «Кавальерс» состоится 14 марта в 3:00 по киевскому времени.
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