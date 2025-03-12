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  4. ФОТО. Sky Sports: «Зинченко стоит извиниться разве что перед вратарем ПСВ»
Лига чемпионов
12 марта 2025, 22:24 | Обновлено 12 марта 2025, 22:29
1870
0

ФОТО. Sky Sports: «Зинченко стоит извиниться разве что перед вратарем ПСВ»

Александр не праздновал свой невероятный мяч

12 марта 2025, 22:24 | Обновлено 12 марта 2025, 22:29
1870
0
ФОТО. Sky Sports: «Зинченко стоит извиниться разве что перед вратарем ПСВ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок Арсенала Александр Зинченко забил гол в матче плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ, однако не стал праздновать, несмотря на то, что украинцу удался невероятный удар.

Сообщается, что Александр извинился перед фанами ПСВ за свой гол. Игрок выступал в составе нидерландской команды до того, как перебраться в Манчестер Сити.

«Зинченко извинился перед фанами, потому что он там играл раньше. Но извиняться ему нужно разве что перед вратарем за такой невероятный удар», – сообщает журналист Sky Sports со стадиона.

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Иван Зинченко Sport.ua
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