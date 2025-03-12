ФОТО. Sky Sports: «Зинченко стоит извиниться разве что перед вратарем ПСВ»

Игрок Арсенала Александр Зинченко забил гол в матче плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ, однако не стал праздновать, несмотря на то, что украинцу удался невероятный удар.

Сообщается, что Александр извинился перед фанами ПСВ за свой гол. Игрок выступал в составе нидерландской команды до того, как перебраться в Манчестер Сити.

«Зинченко извинился перед фанами, потому что он там играл раньше. Но извиняться ему нужно разве что перед вратарем за такой невероятный удар», – сообщает журналист Sky Sports со стадиона.