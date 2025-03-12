Решение принято. Ван Дейк получил предложение от гранда
«Бавария» нацелилась на трансфер нидерландского защитника
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принял решение не продлевать контракт с английским клубом, сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний футболист, контракт которого с «красными» истекает летом 2025 года, получил очень привлекательное предложение от мюнхенской «Баварии». Окружение футболиста утверждает, что Вирджил максимально близок к тому, чтобы принять его.
«Ливерпуль», в свою очередь, уже начал искать замену ван Дейку.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал предложение одному из лучших игроков мира.
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