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Англия
12 марта 2025, 22:31 | Обновлено 12 марта 2025, 22:32
553
0

Решение принято. Ван Дейк получил предложение от гранда

«Бавария» нацелилась на трансфер нидерландского защитника

12 марта 2025, 22:31 | Обновлено 12 марта 2025, 22:32
553
0
Решение принято. Ван Дейк получил предложение от гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принял решение не продлевать контракт с английским клубом, сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист, контракт которого с «красными» истекает летом 2025 года, получил очень привлекательное предложение от мюнхенской «Баварии». Окружение футболиста утверждает, что Вирджил максимально близок к тому, чтобы принять его.

«Ливерпуль», в свою очередь, уже начал искать замену ван Дейку.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал предложение одному из лучших игроков мира.

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Вирджил ван Дейк Бавария Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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