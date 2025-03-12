Решение принято. Ван Дейк получил предложение от гранда

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принял решение не продлевать контракт с английским клубом, сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист, контракт которого с «красными» истекает летом 2025 года, получил очень привлекательное предложение от мюнхенской «Баварии». Окружение футболиста утверждает, что Вирджил максимально близок к тому, чтобы принять его.

«Ливерпуль», в свою очередь, уже начал искать замену ван Дейку.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» сделал предложение одному из лучших игроков мира.