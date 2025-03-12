Реал сделал предложение одному из лучших игроков мира

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании английского защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Как сообщает Пол Джойс, испанский гранд сделал официальное предложение игроку, контракт с английским грандом которого истекает летом этого года.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Килиан Мбаппе с «Атлетико» в Лиге чемпионов.