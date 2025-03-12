Англия12 марта 2025, 15:50 | Обновлено 12 марта 2025, 16:40
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Реал сделал предложение одному из лучших игроков мира
Трент Александер-Арнольд может перебраться в Мадрид уже летом
12 марта 2025, 15:50 | Обновлено 12 марта 2025, 16:40
1426
0
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании английского защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.
Как сообщает Пол Джойс, испанский гранд сделал официальное предложение игроку, контракт с английским грандом которого истекает летом этого года.
В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Килиан Мбаппе с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
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