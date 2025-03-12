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Англия
12 марта 2025, 15:50 | Обновлено 12 марта 2025, 16:40
1426
0

Реал сделал предложение одному из лучших игроков мира

Трент Александер-Арнольд может перебраться в Мадрид уже летом

12 марта 2025, 15:50 | Обновлено 12 марта 2025, 16:40
1426
0
Реал сделал предложение одному из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании английского защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Как сообщает Пол Джойс, испанский гранд сделал официальное предложение игроку, контракт с английским грандом которого истекает летом этого года.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 39 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Килиан Мбаппе с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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