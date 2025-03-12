Стало известно, сыграет ли Мбаппе с Атлетико в Лиге чемпионов
Звездный француз начнет матч в стартовом составе
В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и мадридским «Реалом».
Встречу примет Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Как сообщает L`Equipe, французский страйкер «Реала» Килиан Мбаппе, который рисковал пропустить матч из-за проблем со щиколоткой, сегодня выйдет в стартовом составе. Он прошел медосмотр, после которого было принято окончательно решение.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансферы двух суперзвезд.
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