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Лига чемпионов
12 марта 2025, 14:37 |
621
0

Стало известно, сыграет ли Мбаппе с Атлетико в Лиге чемпионов

Звездный француз начнет матч в стартовом составе

12 марта 2025, 14:37 |
621
0
Стало известно, сыграет ли Мбаппе с Атлетико в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и мадридским «Реалом».

Встречу примет Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Как сообщает L`Equipe, французский страйкер «Реала» Килиан Мбаппе, который рисковал пропустить матч из-за проблем со щиколоткой, сегодня выйдет в стартовом составе. Он прошел медосмотр, после которого было принято окончательно решение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансферы двух суперзвезд.

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Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
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