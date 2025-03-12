Стало известно, сыграет ли Мбаппе с Атлетико в Лиге чемпионов

В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и мадридским «Реалом».

Встречу примет Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как сообщает L`Equipe, французский страйкер «Реала» Килиан Мбаппе, который рисковал пропустить матч из-за проблем со щиколоткой, сегодня выйдет в стартовом составе. Он прошел медосмотр, после которого было принято окончательно решение.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансферы двух суперзвезд.