Ман Юнайтед нацелился на трансферы двух суперзвезд. Среди них – украинец
Орельен Тчуамени и Андрей Лунин привлекают внимание английского гранда
«Манчестер Юнайтед» нацелен на усиление команды в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд заинтересован в подписании двух игроков мадридсдкого «Реала».
Речь идет о украинском голкипере Андрее Лунине и французском опорнике Орельене Тчуамени. Многочисленные ошибки Андре Онана заставили руководство «красных дьяволов» задуматься о подписании нового вратаря. Орельен же рассматривается как серьезное усиление центра поля.
Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.
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