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  4. Ман Юнайтед нацелился на трансферы двух суперзвезд. Среди них – украинец
Англия
12 марта 2025, 10:08 |
1076
0

Ман Юнайтед нацелился на трансферы двух суперзвезд. Среди них – украинец

Орельен Тчуамени и Андрей Лунин привлекают внимание английского гранда

12 марта 2025, 10:08 |
1076
0
Ман Юнайтед нацелился на трансферы двух суперзвезд. Среди них – украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» нацелен на усиление команды в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд заинтересован в подписании двух игроков мадридсдкого «Реала».

Речь идет о украинском голкипере Андрее Лунине и французском опорнике Орельене Тчуамени. Многочисленные ошибки Андре Онана заставили руководство «красных дьяволов» задуматься о подписании нового вратаря. Орельен же рассматривается как серьезное усиление центра поля.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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