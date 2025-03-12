Ман Юнайтед нацелился на трансферы двух суперзвезд. Среди них – украинец

«Манчестер Юнайтед» нацелен на усиление команды в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд заинтересован в подписании двух игроков мадридсдкого «Реала».

Речь идет о украинском голкипере Андрее Лунине и французском опорнике Орельене Тчуамени. Многочисленные ошибки Андре Онана заставили руководство «красных дьяволов» задуматься о подписании нового вратаря. Орельен же рассматривается как серьезное усиление центра поля.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса.