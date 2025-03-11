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  4. Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса
Испания
11 марта 2025, 21:34 |
976
0

Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса

Итальянский коуч кратко рассказал о взаимоотношениях двух суперзвезд

11 марта 2025, 21:34 |
976
0
Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти кратко прокомментировал слухи о плохих взаимоотношениях между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором:

«Я ничего не вижу... кроме того, что они очень, очень хорошо ладят».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 4 голевых передачи.

В текущем сезоне Винисиус провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может пропустить матч с «Атлетико».

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Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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