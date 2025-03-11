Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти кратко прокомментировал слухи о плохих взаимоотношениях между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором:

«Я ничего не вижу... кроме того, что они очень, очень хорошо ладят».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 4 голевых передачи.

В текущем сезоне Винисиус провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может пропустить матч с «Атлетико».