Анчелотти прокомментировал слухи о плохих отношениях Мбаппе и Винисиуса
Итальянский коуч кратко рассказал о взаимоотношениях двух суперзвезд
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти кратко прокомментировал слухи о плохих взаимоотношениях между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором:
«Я ничего не вижу... кроме того, что они очень, очень хорошо ладят».
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 4 голевых передачи.
В текущем сезоне Винисиус провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Реала» может пропустить матч с «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коко в двух сетах разобралась с Марией Саккари на тысячнике в США
Центральный матч тура