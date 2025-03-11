Невероятная потеря. Суперзвезда Реала может пропустить матч с Атлетико
Килиан Мбаппе не тренировался с командой перед предстоящим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов
В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и мадридским «Реалом».
Встречу примет Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Предстоящий матч может пропустить суперзвезда «сливочных», сообщает Мигель Анхель Диас.. Речь идет о Килиане Мбаппе. Страйкер не тренировался с командой во вторник из-за проблем со щиколоткой, по которой он получил удар во время недавнего матча с «Райо». Килиан пройдет медобследование в среду, после которого точно станет ясно, поможет ли он команде в ответном матче главного еврокубка.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Реал» борются за одного из лучших нападающих мира.
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