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Испания
11 марта 2025, 21:14 |
2749
0

Невероятная потеря. Суперзвезда Реала может пропустить матч с Атлетико

Килиан Мбаппе не тренировался с командой перед предстоящим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 21:14 |
2749
0
Невероятная потеря. Суперзвезда Реала может пропустить матч с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и мадридским «Реалом».

Встречу примет Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Предстоящий матч может пропустить суперзвезда «сливочных», сообщает Мигель Анхель Диас.. Речь идет о Килиане Мбаппе. Страйкер не тренировался с командой во вторник из-за проблем со щиколоткой, по которой он получил удар во время недавнего матча с «Райо». Килиан пройдет медобследование в среду, после которого точно станет ясно, поможет ли он команде в ответном матче главного еврокубка.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Реал» борются за одного из лучших нападающих мира.

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Килиан Мбаппе травма Лига чемпионов Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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