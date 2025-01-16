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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 16:46 | Обновлено 16 января 2025, 16:47
568
0

Динамо Киев – ЦСКА 1948 София. Видео голов и обзор (обновляется)

16 января проходит товарищеский матч

16 января 2025, 16:46 | Обновлено 16 января 2025, 16:47
568
0
Динамо Киев – ЦСКА 1948 София. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч начался 16 января в 16:00 по киевскому времени. Спарринг проводится в турецком городе Белек.

Товарищеские матчи. 16 января
Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 2:0

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33

Видеотрансляция матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЦСКА 1948 София видео голов и обзор Владислав Ванат Николай Шапаренко
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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