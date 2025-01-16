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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.01.2025 16:00 – перерыв 2 : 0
ЦСКА 1948 София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 15:57 | Обновлено 16 января 2025, 16:49
1829
34

Динамо Киев – ЦСКА 1948 София – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

16 января 2025, 15:57 | Обновлено 16 января 2025, 16:49
1829
34
Динамо Киев – ЦСКА 1948 София – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – ЦСКА 1948 София – 2:0

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33

Предупреждения: Михавко, 18

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

Запасные: Моргун, Слюбик, Окон, Дубинчак, Герич, Ищенко, Герреро, Пономаренко.

ЦСКА 1948 София: Маринов – Ценов, Даскалов, Перейра – Кирилов, Витанов, Шортино, Хатамото, Бузон – Димитров, Величков.

Запасные: Божев, Фуртадо, Петков, Иванов, Рапнуи, Энрике, Александров, Бойчев, Марьянович, Ачимпонг, Дуролари, Тарасенко.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

В четверг, 16-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и болгарский ЦСКА 1948 София. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского завершает подготовку к предстоящей еврокубковой игре против турецкого «Галатасарая». И так же, как и «Шахтер» накануне, «Динамо» проведет два спарринга в один день. Осталось лишь выяснить, кого из соперников киевляне котируют выше, и где в итоге будет играть их «основа».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – ЦСКА 1948 София, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
16 января 2025 –
16:00
ЦСКА 1948 София
Победа Динамо 2.20 Сделать ставку
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Комментарии 34
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Перець
коли пля цей чорт встигає засирати гілку
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+6
sania
Непогано розіграно. Буя молодець.
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+4
😸
Голллллллллл Вівчаренко Ванат
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+4
Pavel_i_CO
Неорашист отаман, чого ти цілими днями копіюєш одне і теж саме, ще й написане твоїми ордловськими кураторами? Ви, там на лугандонії всі настільки тупі, що самі нічого вигадати не можете?)
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+4
sania
Схоже на те, що умисно віддали мяч і награють контратаки. Напевне підготовка до турків.
Ответить
+3
😸
Постійно лівим флангом атакують, треба і правий задіювати, а так не погано
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АЯЯЯ ГАРИТ МАЯ ДИРА ЧКА И ДИРА ЧКИ МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДИ ГАРИТ
Ответить
+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АЯЯ БАЛИТ ДЫРА ЧКА МАЯ И МАЕЙ КРОТО БАНДИ БАЛИТ
Ответить
+2
sania
Та бийте мля, хочуть занести в ворота..
Ответить
+2
😸
Шапа гол!!!! на добиванні
Ответить
+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА  Я ПРАСПАЛСЯ ПАСЛЕ ВЧЕРАШНЕЙ НАШАЙ ГУЛЯНКИ ГАТОВ АТРАБАТАВАТЬ МИСКУ ПАХЛЕБКИ АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАБ ЦАРЬ И БОГ 
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0
Дыряво с пердя🤣
Ждём ещё гол от короваева🐄 и кабаевой🧘
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Ну всё☝️шляпарен очка из дыр очки 400 млн
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-4
Дыряво с пердя🤣
Санька лысый, говорит☝️ подготов очка к турецкому порно идёт
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Овцаренко и ебанат
Ответить
-6
Показать Скрыть 4 ответа
Отаман
Як гра, хтось дивиться це лайно, як грає фк ганьба суркіса та медведчука, дуже добре, чи дуже погано!?
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
Отаман
Обісраний гуньдяй pavel.co та лох таксист і обісцяний grifon, фк ганьба суркіса та медведчука вже 20 матчів не перемагає в основному раунді(груповому турнірі) єврокубків, це дуже добре, чи дуже погано!
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
То що фк ганьба суркіса вже багато років без трофеїв і не виграє 20 матчів в основному раунді єврокубків, це вже зрозуміло. Ну може вже хтось відповіси, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука перемагали в основному раунді (груповому етапі) єврокубків, хтось ще пам'ятає, коли це було і у кого вони вигравали, чомусь немає ніде про це інформації!?
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-8
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Дыряво с пердя🤣
За братьев болгаров
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-9
Показать Скрыть 3 ответа
_9Quantum19_
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-10
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