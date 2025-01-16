Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – ЦСКА 1948 София – 2:0

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33

Предупреждения: Михавко, 18

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.



Запасные: Моргун, Слюбик, Окон, Дубинчак, Герич, Ищенко, Герреро, Пономаренко.

ЦСКА 1948 София: Маринов – Ценов, Даскалов, Перейра – Кирилов, Витанов, Шортино, Хатамото, Бузон – Димитров, Величков.

Запасные: Божев, Фуртадо, Петков, Иванов, Рапнуи, Энрике, Александров, Бойчев, Марьянович, Ачимпонг, Дуролари, Тарасенко.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

В четверг, 16-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и болгарский ЦСКА 1948 София. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 16:00.

Команда Александра Шовковского завершает подготовку к предстоящей еврокубковой игре против турецкого «Галатасарая». И так же, как и «Шахтер» накануне, «Динамо» проведет два спарринга в один день. Осталось лишь выяснить, кого из соперников киевляне котируют выше, и где в итоге будет играть их «основа».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – ЦСКА 1948 София, за которой можно следить в украинской версии сайта.