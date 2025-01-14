Киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

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Товарищеский матч запланирован на 16 января. Спарринг проводится в турецком городе Белек.

В этот же день киевляне играют контрольный матч против словенского Марибора (16 января).

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским Видзевом (1:1).

Динамо Киев – ЦСКА 1948 София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.