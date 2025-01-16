Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948

Подготовка на зимних сборах не может длиться вечность. А когда ее прерывает до сих пор непривычные январские еврокубки – так тем более. А значит киевское «Динамо», которому уже через неделю придется противостоять турецкому «Галатасараю» в Лиге Европы УЕФА в игре без особого турнирного значения для команды Александра Шовковского, должно было завершать первую часть своей подготовки, которая очень кстати проходит именно на юге Турции.

Болгарский ЦСКА 1945 – это соперник пусть и не слишком высокого уровня, но в ситуации, когда очередной рабочий день начинался с матча против словенского «Марибора» (2:0), достаточно качественный, чтобы создать нужную нагрузку на футболистов. Шовковский в этом плане поступил довольно типично – те, кто появился на поле с первых минут, так и доиграли встречу до финального свистка.

Однако приключений перепало на плечи этого состава немало. Болгарский коллектив продемонстрировал, что его позиция в середине турнирной таблицы на внутренней арене – это лишь какая-то неудачная шутка. Явно выше уровнем выдавалась команда Ивана Иванова, чем многие предполагали. Еще и проблем немало в обороне было у «Динамо» в начале игры, и даже быстрый мяч мог залететь в ворота Нещерета, но сначала тот спас от дальнего удара, а затем помогла левая стойка.

Тактика бить с любого расстояния – это была своеобразная фишка «армейцев», и довольно часто эти выстрелы заставляли «Динамо» нервничать. «Бело-синие» при этом в атаке долгое время не могли ничего предложить, но в конце первого получаса игрового времени таки забили гол, после чего атаковать чужие ворота стало значительно легче. Шапаренко тогда доил эпизод Ваната, который влетел в голкипера на скорости во время передачи Волошина с правого фланга.

И уже вскоре забил и сам форвард «Динамо», на которого прострелом с левого фланга ассистировал Вивчаренко, поэтому преимущество по счету понемногу начало становиться наглядным. Лишь в начале второго тайма к нему возникли определенные вопросы, потому что свежий Илиевски, которого даже в заявку, которую демонстрировали нам перед матчем, забыли добавить, реализовал выход один на один с Нещеретом с передачи Карагена, но эти последствия ротации ЦСКА быстро ликвидировал своим мячом Волошин.

Это имело влияние на дальнейший ход событий – болгарский клуб рассчитывал построить игру с акцентом на минимальную разницу по счету и постоянные атаки, но когда первого нет, то и второе не давало нужного результата. Как следствие, у «Динамо» появилось пространство для контратак, и одну из них команда Шовковского завершила вторым голом Ваната с прострела все того же Волошина, хотя до этого мяч даже попадал в перекладину ворот Нещерета, поэтому скучать не приходилось.

Матч против турецкого «Галатасарая» состоится в Стамбуле 21 января.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – ЦСКА 1948 София – 4:1

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Илиевски, 47

Предупреждения: Михавко, 18, Михайленко, 84

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

ЦСКА 1948 София: Маринов – Ценов, Даскалов, Перейра – Кирилов, Витанов, Шортино, Хатамото, Бузон – Димитров, Величков.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 4 (4) – 13 (6)

Угловые: 1 – 4

Оффсайды: 5 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – МАРИБОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C