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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.01.2025 16:00 – FT 4 : 1
ЦСКА 1948 София
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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 17:51 | Обновлено 16 января 2025, 18:24
1179
48

Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948

Соперники больше били по воротам, но реализация была лучше у команды Шовковского

16 января 2025, 17:51 | Обновлено 16 января 2025, 18:24
1179
48
Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948
facebook.com/fcCSKA48

Подготовка на зимних сборах не может длиться вечность. А когда ее прерывает до сих пор непривычные январские еврокубки – так тем более. А значит киевское «Динамо», которому уже через неделю придется противостоять турецкому «Галатасараю» в Лиге Европы УЕФА в игре без особого турнирного значения для команды Александра Шовковского, должно было завершать первую часть своей подготовки, которая очень кстати проходит именно на юге Турции.

Болгарский ЦСКА 1945 – это соперник пусть и не слишком высокого уровня, но в ситуации, когда очередной рабочий день начинался с матча против словенского «Марибора» (2:0), достаточно качественный, чтобы создать нужную нагрузку на футболистов. Шовковский в этом плане поступил довольно типично – те, кто появился на поле с первых минут, так и доиграли встречу до финального свистка.

Однако приключений перепало на плечи этого состава немало. Болгарский коллектив продемонстрировал, что его позиция в середине турнирной таблицы на внутренней арене – это лишь какая-то неудачная шутка. Явно выше уровнем выдавалась команда Ивана Иванова, чем многие предполагали. Еще и проблем немало в обороне было у «Динамо» в начале игры, и даже быстрый мяч мог залететь в ворота Нещерета, но сначала тот спас от дальнего удара, а затем помогла левая стойка.

Тактика бить с любого расстояния – это была своеобразная фишка «армейцев», и довольно часто эти выстрелы заставляли «Динамо» нервничать. «Бело-синие» при этом в атаке долгое время не могли ничего предложить, но в конце первого получаса игрового времени таки забили гол, после чего атаковать чужие ворота стало значительно легче. Шапаренко тогда доил эпизод Ваната, который влетел в голкипера на скорости во время передачи Волошина с правого фланга.

И уже вскоре забил и сам форвард «Динамо», на которого прострелом с левого фланга ассистировал Вивчаренко, поэтому преимущество по счету понемногу начало становиться наглядным. Лишь в начале второго тайма к нему возникли определенные вопросы, потому что свежий Илиевски, которого даже в заявку, которую демонстрировали нам перед матчем, забыли добавить, реализовал выход один на один с Нещеретом с передачи Карагена, но эти последствия ротации ЦСКА быстро ликвидировал своим мячом Волошин.

Это имело влияние на дальнейший ход событий – болгарский клуб рассчитывал построить игру с акцентом на минимальную разницу по счету и постоянные атаки, но когда первого нет, то и второе не давало нужного результата. Как следствие, у «Динамо» появилось пространство для контратак, и одну из них команда Шовковского завершила вторым голом Ваната с прострела все того же Волошина, хотя до этого мяч даже попадал в перекладину ворот Нещерета, поэтому скучать не приходилось.

Матч против турецкого «Галатасарая» состоится в Стамбуле 21 января.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – ЦСКА 1948 София – 4:1

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Илиевски, 47

Предупреждения: Михавко, 18, Михайленко, 84

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Волошин – Ванат.

ЦСКА 1948 София: Маринов – Ценов, Даскалов, Перейра – Кирилов, Витанов, Шортино, Хатамото, Бузон – Димитров, Величков.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 4 (4) – 13 (6)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 5 – 1.

ДИНАМО КИЕВ – МАРИБОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЦСКА 1948 София отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 48
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Перець
чорта плющить 
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+4
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sahka1981
Доволі впевнено зіграли. Молодці!
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+3
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Pavel_i_CO
У Динамо Київ всі чотири голи забили українці, а вчора, у днонєтскій команди всі чотири голи забили латіноси... А сьогодні ще й інформація з'явилась, що риже падло з лугандонії, збирається купити ще одного нєгра за 15млн доларів. От такі вони, східняки)
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+3
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Frank Piter
10-я команда болгарского чемпионата, это определенно уровень! 
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+1
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Gargantua81
мысль есть, ноги пока не бегут.
защита пока без прогресса
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+1
Pavel_i_CO
Як же даунєтскіє неорашисти збудились))... Практично всі відписались після перемоги Динамо Київ..  А на гілках ДНОнєтскага шахтьора працює тільки рогатий квантум... Комплекси немитих східняків з бамбасятії процвітають)) і це приємно 
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0
_9Quantum19_
ТО ДЕ кияни???????????? ДЕЕЕЕЕЕ???????
Полтава є.
Хмельниччина є.
Навіть Донеччина є, котру "дзявкотуни-динамофани" злісно ненавидять.
ДЕЕЕЕЕ??????? ДЕ КИЯНИ???????? ДЕЕЕЕЕЕЕ????????


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-1
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Фанькин кот
Смотрю я на весь этот цирк, и нехорошие мысли в голову закрадываются... Это что ж получается? Дынамка суркисова почти триумфально играет в УПЛ, также почти громит почти всех подряд в товарняках. А в Лиге Европы - полный провал, позор и дно днищенское! Уж не специально ли?
Сдаётся мне, что так и есть. Видимо, суркисня поганая пейсатая решила - а зачем нам зарабатывать баллы в рейтинг УЕФА для Украины? Зачем корячится? Если с вероятностью 80% чемпионом из сезона в сезон становится донецкий Шахтёр. Которому - прямая путёвка в групповой этап Лиги Чемпионов! А нам, неудачникам и лузерам - квалификация в этот турнир (в лучшем случае). А в худшем - четвёртое место и тоже квалификация, но уже в ЛК. Так зачем нам эта Украина и её рейтинг? Да пофиг она нам! Это ж не Израиль, земля наша обетованная... А давайте-ка провалим еврокубки на пару-тройку сезонов! И тогда наш главный конкурент не сможет напрямую попадать в самый престижный и сильный турнир планеты. То есть станет почти как мы - лузеры и неудачники... А на какие-то интересы какой-то там Украины и её болельщиков - нам наплевать с самой высокой башни киевской синагоги! Или иерусалимской! Короче, с той, которая выше - с той и наплевать, во!
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-1
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Frank Piter
Ну все, болид завелся!! Теперь Дынамка суркисовая попытается забить свой второй (лол) гол в 7-ой игре ЛЕ, а не только заглоти.. ой то есть пропустить!! 
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-2
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_9Quantum19_
То ДЕ КИЯНИ?????????????????????????????????????????????????????????
Полтавщина є - Волошин забив.
Хмельниччина в обличчі Ваната зробила дубль.
Донеччина є - забив Шапаренко.
ДЕ КИЯНИ??????????????? ДЕ???????????????????????????????

 
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-4
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_9Quantum19_
За ДК сьогодні забивали Хмельниччина, Донеччина та Полтавщина.))) Де кияни???? Де?????


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-6
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_9Quantum19_






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