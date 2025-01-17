Николай МИХАЙЛЕНКО: «Победы придают уверенности. Динамо могло забить еще»

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от товарищеского матча с болгарским ЦСКА 1948 (4:1) и от подготовительных сборов в целом.

– Поздравляем с первой разгромной победой на этих сборах. Какие впечатления произвела эта игра?

– Конечно, хоть игра и общительна, но победы всегда придают уверенности. Считаю, что это очень важно для подготовки во время сборов. У нас было много моментов. Хорошо, что мы многое реализовали, хотя могли забить еще больше. На мой взгляд, в целом игра получилась удачной.

– Впервые на этих сборах «Динамо» сыграло два матча за один день. Это труднее или наоборот проще, когда игроки делятся на группы?

– Это делается для того, чтобы все игроки получили одинаковую нагрузку. Утром играли одни игроки, вечером – другие. В этом нет никакой проблемы, напротив – все довольны своим игровым временем.

– Первую игровую часть сборов завершили, проведя пять контрольных матчей, впереди игра с «Галатасараем». Как подытожишь эту часть сборов?

– Считаю, что мы плодотворно работаем, но нам всегда есть куда двигаться. Так что будем стараться улучшать свою игру и прогрессировать как можно быстрее.

– Ты оказался лучшим в команде в тесте йо-йо. Как готовился во время отпуска, благодаря чему показал такой результат?

– Всем игрокам дают программу, все ее выполняют. Возможно, это генетически где-то заложено. Или выигрывает тот, кто больше умеет терпеть. Я не знаю. Вышло так, что пробег дольше всех… Для меня это плюс.

– А думал, что можешь продержаться дольше всех?

– Да я никогда не думаю перед такими тестами. Я соперничаю только с собой – как долго я смогу терпеть.

– Какой момент на этих сборах пока был для тебя самым тяжелым?

– Пожалуй, первые игры. Это всегда наиболее тяжело, потому что получаешь нагрузку. Из-за изнурительных тренировок ты не всегда можешь принимать верные решения на поле, поэтому приходится больше бегать.