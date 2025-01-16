Украина. Премьер лига16 января 2025, 17:20 | Обновлено 16 января 2025, 17:53
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Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1. Вторая победа за день. Видео голов и обзор
16 января прошел товарищеский матч
16 января 2025, 17:20 | Обновлено 16 января 2025, 17:53
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Киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды был клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч начался 16 января в 16:00 по киевскому времени. Спарринг проходил в турецком городе Белек.
Товарищеские матчи. 16 января
Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1
Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Илиевски, 47
Видеотрансляция матча
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