Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1. Вторая победа за день. Видео голов и обзор

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

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Товарищеский матч начался 16 января в 16:00 по киевскому времени. Спарринг проходил в турецком городе Белек.

Товарищеские матчи. 16 января

Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Илиевски, 47

Видеотрансляция матча