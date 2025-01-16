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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 17:20 | Обновлено 16 января 2025, 17:53
1631
0

Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1. Вторая победа за день. Видео голов и обзор

16 января прошел товарищеский матч

16 января 2025, 17:20 | Обновлено 16 января 2025, 17:53
1631
0
Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1. Вторая победа за день. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды был клуб ЦСКА 1948 из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч начался 16 января в 16:00 по киевскому времени. Спарринг проходил в турецком городе Белек.

Товарищеские матчи. 16 января
Динамо Киев – ЦСКА 1948 – 4:1

Голы: Шапаренко, 29, Ванат, 33, 76, Волошин, 48 – Илиевски, 47

Видеотрансляция матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЦСКА 1948 София видео голов и обзор Владислав Ванат Николай Шапаренко Назар Волошин
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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