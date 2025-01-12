«Это правда». Нойер определился с клубом, где продолжит карьеру

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер определился со своим будущим. Немец заявил, что подпишет новый контракт с клубом.

«Это правда, я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», – лаконично сказал Нойер.

Действующее соглашение 38-летнего немца рассчитано до 30 июня 2025 года. Мануэль продлит ее на год.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о продлении контракта с Томасом Мюллером.