Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это правда». Нойер определился с клубом, где продолжит карьеру
Германия
12 января 2025, 13:57 |
1177
0

«Это правда». Нойер определился с клубом, где продолжит карьеру

Немец готов продлить соглашение с «Баварией»

12 января 2025, 13:57 |
1177
0
«Это правда». Нойер определился с клубом, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер определился со своим будущим. Немец заявил, что подпишет новый контракт с клубом.

«Это правда, я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», – лаконично сказал Нойер.

Действующее соглашение 38-летнего немца рассчитано до 30 июня 2025 года. Мануэль продлит ее на год.

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о продлении контракта с Томасом Мюллером.

По теме:
«Достойный кандидат». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Дьекереш не интересует. Боруссия Д охотится на ключевого игрока Спортинга
Мануэль Нойер Бавария продление контракта чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Футбол | 12 января 2025, 00:53 17
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал

Алина Вивчаренко опубликовала любопытное сторис

Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12 января 2025, 12:01 11
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ

Александр Андриевский не должен был переходить в «Полесье»

Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Футбол | 11.01.2025, 20:21
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Кучер рассказал, как Луческу просил играть против Милевского
Футбол | 12.01.2025, 13:17
Кучер рассказал, как Луческу просил играть против Милевского
Кучер рассказал, как Луческу просил играть против Милевского
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
Бокс | 11.01.2025, 18:45
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 2
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
Трубин принес трофей. Бенфика победила Спортинг в Кубке лиги Португалии
12.01.2025, 00:08 8
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
11.01.2025, 12:39 10
Футбол
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
10.01.2025, 15:43 3
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 23
Хоккей
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем