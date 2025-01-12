«Это правда». Нойер определился с клубом, где продолжит карьеру
Немец готов продлить соглашение с «Баварией»
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер определился со своим будущим. Немец заявил, что подпишет новый контракт с клубом.
«Это правда, я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», – лаконично сказал Нойер.
Действующее соглашение 38-летнего немца рассчитано до 30 июня 2025 года. Мануэль продлит ее на год.
Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась о продлении контракта с Томасом Мюллером.
🚨🔐 Manuel Neuer confirms: “It’s true, I will sign new deal at FC Bayern soon”, told Sport1.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2025
It will be valid until June 2026, one more season for the German legend. pic.twitter.com/ZsVDpVD8m1
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