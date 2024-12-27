Ливерпуль – Лестер – 3:1. Шедевр от Гакпо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ
26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Самые яркие моменты матча смотрите в Telegram-канале Sport.ua.
Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».
На 45+1 минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет. В начале второго тайма Кертис Джонс вывел «Ливерпуль» вперед. Под конец матча звездный вингер хозяев Мохамед Салах забил третий гол для «Ливерпуля» в этом матче.
Английская Премьер-лига. 18-й тур. 26 декабря
Ливерпуль – Лестер – 3:1
Голы: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 82 – Айю, 6
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:1 Гакпо, 45+1
ГОЛ! 3:1 Салах, 82
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Браун Идейе настаивает на том, что не вступал во внебрачные связи с украинкой по имени Яна
Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ