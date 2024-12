«Критикуйте меня». Лидер Челси шокировал заявлением

Форвард «Челси» Николас Джексон удивил неоднозначным заявлением. Форвард заявил, что ему нравится критика и попросил фанатов почаще это делать.

«Я хочу услышать, как люди говорят обо мне плохое. Критикуйте меня на поле, это приятно. Это помогает, я люблю это.

Я еще не достиг чего-то, я просто совершенствуюсь, забивая каждую неделю, забивая 20/30 голов или выигрывая трофеи», - сказал Джексон.

Матч «Астана» – «Челси» состоится в четверг, 12 декабря, старт матча запланирован на 17:30 по киевскому времени.

Ранее Энцо Мареска заговорил о зимних трансферах лондонского «Челси».

