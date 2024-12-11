Мареска заговорил о Донецке в преддверии матча Челси в Лиге конференций

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу матча Лиги конференций, где его команда сыграет с «Астаной» в Казахстане. Специалист сказал несколько слов об Украине в контексте матча.

Мареска сравнил погодные условия в Украине и Казахстане, вспомнив матч в Донецке в 2007 году. Тогда Энцо как игрок «Севильи» играл против донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА.

«Что-то похоже по температуре. Думаю, это была Украина, там была примерно такая же температура, – цитирует Мареску английский портал Football London.

Матч «Астана» – «Челси» состоится в четверг, 12 декабря, старт матча запланирован на 17:30 по киевскому времени.

Ранее Энцо Мареска заговорил о зимних трансферах лондонского «Челси».