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Англия
11 декабря 2024, 14:39 | Обновлено 11 декабря 2024, 14:59
493
0

Мареска заговорил о Донецке в преддверии матча Челси в Лиге конференций

Энцо Мареска вспомнил игру против «Шахтера» в качестве футболиста «Севильи» в 2007 году

11 декабря 2024, 14:39 | Обновлено 11 декабря 2024, 14:59
493
0
Мареска заговорил о Донецке в преддверии матча Челси в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу матча Лиги конференций, где его команда сыграет с «Астаной» в Казахстане. Специалист сказал несколько слов об Украине в контексте матча.

Мареска сравнил погодные условия в Украине и Казахстане, вспомнив матч в Донецке в 2007 году. Тогда Энцо как игрок «Севильи» играл против донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА.

«Что-то похоже по температуре. Думаю, это была Украина, там была примерно такая же температура, – цитирует Мареску английский портал Football London.

Матч «Астана» – «Челси» состоится в четверг, 12 декабря, старт матча запланирован на 17:30 по киевскому времени.

Ранее Энцо Мареска заговорил о зимних трансферах лондонского «Челси».

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Энцо Мареска Лига конференций Челси Астана Кубок УЕФА Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Football London
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