Мареска заговорил о Донецке в преддверии матча Челси в Лиге конференций
Энцо Мареска вспомнил игру против «Шахтера» в качестве футболиста «Севильи» в 2007 году
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался по поводу матча Лиги конференций, где его команда сыграет с «Астаной» в Казахстане. Специалист сказал несколько слов об Украине в контексте матча.
Мареска сравнил погодные условия в Украине и Казахстане, вспомнив матч в Донецке в 2007 году. Тогда Энцо как игрок «Севильи» играл против донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА.
«Что-то похоже по температуре. Думаю, это была Украина, там была примерно такая же температура, – цитирует Мареску английский портал Football London.
Матч «Астана» – «Челси» состоится в четверг, 12 декабря, старт матча запланирован на 17:30 по киевскому времени.
Ранее Энцо Мареска заговорил о зимних трансферах лондонского «Челси».
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