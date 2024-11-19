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Молодежные турниры
19 ноября 2024, 20:21 |
1616
0

Италия U-21 – Украина U-21. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча украинской молодежки

19 ноября 2024, 20:21 |
1616
0
Италия U-21 – Украина U-21. Видео голов, обзор матча (обновляется)
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 19 ноября в 19:15 проводит второй товарищеский матч.

Товарищеский поединок Италия U-21 – Украина U-21 проходит на стадионе Альберто Пикко в городе Специя.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

Товарищеский матч. 19 ноября.

Италия U-21 – Украина U-21 – 2:1 (обновляется)
Голы: Фаббиан, 26, Піо Еспозіто, 45 – Квасница, 28.

ГОЛ! Квасница, 28 мин, 1:1

Трансляция матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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