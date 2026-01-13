ИЗАКИ: «Я приехал в Украину немного напуганным»

18-летний хавбек «Шахтера» Изаки, который был подписан донецким клубом летом 2025 года за 10 миллионов евро из «Флуминенсе», поделился своими мыслями о дебютном периоде в стане «горянков».

«Для меня это было невероятное начало. Я приехал туда немного напуганным, нервничал из-за страны, из-за других вопросов. Это было новое место, я уезжал таким молодым и на этот раз без семьи. Но меня невероятно хорошо приняли, ко мне относились невероятно хорошо. Бразильцы помогли мне, они помогают мне и сейчас. На поле все шло гладко, и мне удалось отлично начать».

«Мы живем обычной, мирной жизнью. Там редко что-то случается. А если и случается, то вас предупреждают заранее, чтобы вы могли принять меры предосторожности. Все хорошо организовано. Все живут неподалеку. Я много времени провожу с бразильцами, особенно с Кауаном, который уже был моим другом в Бразилии. Мы постоянно вместе, общаемся. Поскольку воздушное пространство в Украине закрыто, мы много ездим на автобусе, иногда два или три дня на выездные матчи. Поэтому мы всегда вместе, что очень облегчает жизнь», – рассказал молодой бразилец.

На счету Изаки 19 официальных матчей за «Шахтер» в текущем сезоне, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.