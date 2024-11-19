Италия U21

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса по сравнению со спаррингом против Португалии U-21, который состоялся четырьмя днями ранее, то есть – 15 ноября, и принес ничью 3:3, произвел в стартовом составе подопечных сразу 7 замен. В строю остались лишь Брагару, Яцык и Козик, а также капитан команды Батагов.

В воротах место занял Нещерет, в обороне расположились Кузык, Батагов, Козик и Крупский (слева направо), а в опорной зоне позиции заняли Яцык и Варфоломеев. Брагару занял место левого вингера, правого – Квасница, а на позици центрфорварда вышел Вьюнник.

Итальнцы начали поединок активно и уже на 4-й минуте Нещерет был вынужден спасать свою команду после прицельного удара Касадеи с близкого расстояния. Выдержав стартовый натиск, украинцы принялись настойчиво искать свой шанс в контратаках. К середине первого тайма показалось, что темп игры заметно упал и это может быть на руку подопечным Мельгосы, ведь они до этого играли исключительно вторым номером. Но никакой выгоды украинцы не получили, а на 26-й минуте пропустили. Фаббиан удачно поймал мяч на ногу после прострела Палестры и пробил Нещерета. 1:0.

Итальянцы вели в счете не более минуты. Автор гола хозяев Фаббиан перед штрафной своей команды отдал пас поперек точно на Квасницу, который прошел вперед до штрафной и точно пробил в дальний левый нижний угол. 1:1!

Равный счет в полной мере отвечал развитию событий на поле. Итальянцы доминировали, но украинцы грамотно держали игровой паритет за счет контратакующего рвения. В принципе, на перерыв команды должны были уйти при ничейном результате, но за считанные секунды до завершения 45-й минуты первого тайма итальянцы вновь забили. Пио Эспозито после навеса с углового зряче подрезал головой полет мяча в дальний угол. 2:1.

После отдыха игроки сборной Италии U-21 продолжили больше контролировать мяч и вести игру на радость своим поклонникам, собравшимся на трибунах, среди которых было много юных футболистов. Однако «сине-желтые» продолжали «взрываться» контрвыпадами. На 56-й минуте лишь реакция Сасси, который в перерыве в воротах хозяев заменил Дзакки, не позволила отличиться Козику. Затем был отменный, но неточный удар Брагару, который вместе со свежим Хланем доминировал на левом фланге атаки украинской сборной.

Тренерский штаб итальянской команды заменами попытался добавить мощи своим подопечным, на что Мельгоса на 81-й минуте ответил выходом Краснопира. И через две минуты нападающий «Руха» забил. Мельниченко класно нашел справа Царенко, который тут же отдал пас на дальнюю штангу, куда ворвался Краснопир.

2:2 – счет сохранился до финального свистка, хотя в последние минуты возможности забить были и у итальянцев, которые отчаянно давили, и у украинцев. Сборная Украины U-21 во второй раз подряд сыграла вничью и вновь смогла отыграться, проигрывая по ходу встречи.

Товарищеский матч

Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2

Фаббиан, 25, П.Эспозито, 45 – Квасница, 27, Краснопир, 83

Италия U-21: Дзакки (Сасси, 46) – Палестра, Бертола, Гиларди, Туриккья (Руджери, 74), Касадеи (Вольпато, 74), Прати, Миретти (Ньонто, 58), Пафунди (Ндур, 58), Фаббиан, П.Эспозито (Амброзино, 74).

Украина U-21: Нещерет – Кузык (Хлань, 61), Батагов, Козик, Крупский, Яцык (Мельниченко, 65), Варфоломеев, Федор (Царенко, 58), Брагару, Квасница (Велетень, 46), Вьюнник (Краснопир, 81).

Стадион: Альберто Пикко (Специя).

ИТАЛИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА