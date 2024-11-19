Италия U21

Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2. Камбэк на последних минутах. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча украинской молодежки
Молодежная сборная Украины U-21 19 ноября провела второй товарищеский матч.
Товарищеский поединок Италия U-21 - Украина U-21 прошел на стадионе Альберто Пикко в городе Специя. Поединок завершился вничью 2:2.
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Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.
Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).
Сегодня же «сине-желтые» также порадовали забитыми голами. Украинцы, как и в матче с Португалией, сумели вырвать ничью на последних минутах. На 84-й минуте забил Игорь Краснопир, а в первом тайме голом отметился Илья Квасница.
Товарищеский матч. 19 ноября.
Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2 (обновляется)
Голы: Фаббиан, 26, Пио Эспозито, 45 – Краснопив, 84.
ГОЛ! Квасница, 28 мин, 1:1
ГОЛ! Краснопив, 84 мин, 2:2
Запись матча
События матча
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Счет 2:2 в матче сделал Игорь Краснопир