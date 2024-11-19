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19.11.2024 19:15 – FT 2 : 2
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19 ноября 2024, 21:13 |
3288
1

Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2. Камбэк на последних минутах. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча украинской молодежки

19 ноября 2024, 21:13 |
3288
1
Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2. Камбэк на последних минутах. Видеообзор
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 19 ноября провела второй товарищеский матч.

Товарищеский поединок Италия U-21 - Украина U-21 прошел на стадионе Альберто Пикко в городе Специя. Поединок завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

Сегодня же «сине-желтые» также порадовали забитыми голами. Украинцы, как и в матче с Португалией, сумели вырвать ничью на последних минутах. На 84-й минуте забил Игорь Краснопир, а в первом тайме голом отметился Илья Квасница.

Товарищеский матч. 19 ноября.

Италия U-21 – Украина U-21 – 2:2 (обновляется)
Голы: Фаббиан, 26, Пио Эспозито, 45 – Краснопив, 84.

ГОЛ! Квасница, 28 мин, 1:1

ГОЛ! Краснопив, 84 мин, 2:2

Запись матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (УКРАИНА U21).
45’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U21.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (УКРАИНА U21).
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U21.
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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FCKarpatyLv
Гравці львівського Руху Квасниця і Краснопір рятують Збірну України.
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