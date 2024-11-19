Италия U21

Во вторник, 15 ноября, в городе Специя на стадионе Альберто Пикко состоится товарищеский матч, в котором встретятся молодежные сборные Италии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Как известно, украинская команда U-21 под руководством Унаи Мельгосы досрочно оформила путевку в финальную часть молодежного Евро-2025. В отборочной групе F «сине-желтые» заняли 2-е место, набрав 24 очка в 10 встречах (8 побед, 0 ничьих, 2 поражения, мячи 20-7). Победителем группы стала команда Англии U-21, у которой 25 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского матча Италия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.