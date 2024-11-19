Италия U21

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19 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:28
47
0

Италия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция спарринга

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

19 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 19 ноября 2024, 12:28
47
0
Италия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция спарринга

Во вторник, 15 ноября, в городе Специя на стадионе Альберто Пикко состоится товарищеский матч, в котором встретятся молодежные сборные Италии и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Как известно, украинская команда U-21 под руководством Унаи Мельгосы досрочно оформила путевку в финальную часть молодежного Евро-2025. В отборочной групе F «сине-желтые» заняли 2-е место, набрав 24 очка в 10 встречах (8 побед, 0 ничьих, 2 поражения, мячи 20-7). Победителем группы стала команда Англии U-21, у которой 25 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского матча Италия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Он играл против Украины. Реал заинтересован в услугах 19-летнего футболиста
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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