Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U21 на матч с Италией U21
Молодежные турниры
19 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:20
1004
0

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U21 на матч с Италией U21

Поединок начнется 19 ноября в 19:15 по Киеву

19 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:20
1004
0
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U21 на матч с Италией U21

19 ноября состоится товарищеский матч между сборными Италии U-21 и Украины U-21.

Поединок пройдет на стадионе Альберто Пикко в городе Специя. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник сине-желтых Унаи Мельгоса назвал стартовый состав команды

Украинская команда готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U21 на матч с Италией U21

По теме:
Италия U-21 – Украина U-21. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Италия U-21 – Украина U-21 – 0:0. Текстовая трансляция спарринга. LIVE
Шахтер – Нива Тернополь – 3:3. Мегакамбек с 0:3. Видео голов и обзор матча
стартовые составы сборная Италии по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Италия - Украина товарищеские матчи Евро-2025 U-21
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19 ноября 2024, 11:00 19
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?

Подопечных Сергея Реброва устроит в Тиране только победа

Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Футбол | 19 ноября 2024, 06:23 0
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов
Лига наций. Турнирные таблицы: определены все 8 четвертьфиналистов

Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала

Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
Футбол | 19.11.2024, 17:23
Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
Трансфер возможен уже в январе. На Мудрика есть несколько претендентов
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
Футбол | 19.11.2024, 10:39
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Футбол | 19.11.2024, 10:56
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
18.11.2024, 02:02 2
Футбол
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
18.11.2024, 07:05 4
Снукер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
19.11.2024, 08:32 8
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
18.11.2024, 03:31 3
Теннис
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 15
Футбол
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 15
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем