19 ноября состоится товарищеский матч между сборными Италии U-21 и Украины U-21.

Поединок пройдет на стадионе Альберто Пикко в городе Специя. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

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Наставник сине-желтых Унаи Мельгоса назвал стартовый состав команды

Украинская команда готовится к матчам финального раунда Евро-2025 U-21.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтые 15 ноября провели спарринг против Португалии U-21, который завершился вничью (3:3).

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U21 на матч с Италией U21