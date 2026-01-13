Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного вылета ПСЖ из Кубка
Кубок Франции
13 января 2026, 12:13 |
754
0

Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного вылета ПСЖ из Кубка

Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут

13 января 2026, 12:13 |
754
0
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного вылета ПСЖ из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 12 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретились ПСЖ и «Париж». Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1 и покинули турнир.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Футболист ПСЖ сделал 89 передач (82 точных), выиграл пять дуэлей (из семи), сделал один подбор и девять раз терял мяч.

Французская пресса оценила игру Забарного оценкой 4,5 – это пятый показатель среди игроков ПСЖ, который вышли на поле с первых минут.

«Хотя Илья и не был напрямую виновен в голе Иконе, он явно мог бы лучше действовать в единоборствах с французом. Этот гол снизил его оценку, несмотря на неплохую игру в остальной части матча, где он выиграл четыре из четырех единоборства в воздухе.

Забарный мог сравнять счет для ПСЖ после углового, но промахнулся после удара головой на 90+2 минуте», – подытожили журналисты.

По теме:
Экс-игрок ПСЖ и обидчик сборной Украины объявил о завершении карьеры
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Кубок Франции по футболу ПСЖ Париж Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Теннис | 13 января 2026, 11:07 19
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде

Даяна в двух сетах потерпела поражение от Катерины Синяковой на старте пятисотника

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13 января 2026, 08:59 3
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

У Юргена есть определенные условия

Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12.01.2026, 23:23
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футбол | 13.01.2026, 12:27
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 20
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем