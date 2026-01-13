Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного вылета ПСЖ из Кубка

В понедельник, 12 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретились ПСЖ и «Париж». Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1 и покинули турнир.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Футболист ПСЖ сделал 89 передач (82 точных), выиграл пять дуэлей (из семи), сделал один подбор и девять раз терял мяч.

Французская пресса оценила игру Забарного оценкой 4,5 – это пятый показатель среди игроков ПСЖ, который вышли на поле с первых минут.

«Хотя Илья и не был напрямую виновен в голе Иконе, он явно мог бы лучше действовать в единоборствах с французом. Этот гол снизил его оценку, несмотря на неплохую игру в остальной части матча, где он выиграл четыре из четырех единоборства в воздухе.

Забарный мог сравнять счет для ПСЖ после углового, но промахнулся после удара головой на 90+2 минуте», – подытожили журналисты.