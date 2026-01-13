ФОТО. Динамо сыграет на сборах с чемпионом европейской страны

Литовский «Кауно Жальгирис» опубликовал на официальных страницах клуба список спаррингов на сборах в Турции.

Среди соперников чемпиона Литвы значится и киевское «Динамо». Игра запланирована на 30 января, а время начала встречи будет объявлено позже.

В сезоне 2025 года «Жальгирис» впервые в истории клуба стал чемпионом Литвы и в следующей кампании дебютирует в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отправится в Турцию 15 января, а в состав киевлян войдут 27 украинцев, после чего в Кишинёве к команде присоединятся легионеры.