Украина. Премьер лига
13 января 2026, 11:59
«Вопросы есть?». Усик лаконично отреагировал на слова Буткевича о Полесье

Александр поддержал президента житомирской команды

«Вопросы есть?». Усик лаконично отреагировал на слова Буткевича о Полесье
ФК Полесье.

Украинский боксер Александр Усик лаконично отреагировал на слова президента «Полесья» Геннадия Буткевича, который заявил, что житомирский клуб – не игрушка для него.

«Вопросы есть?», – лаконично написал Александр в своем Instagram, прикрепив цитату Буткевича.

Александр Усик в заявке житомирского клуба на нынешний сезон Украинской Премьер-лиги, но пока не известно, когда боксер сможет дебютировать за «волков» в официальном матче.

Александр Усик Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
