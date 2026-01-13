Украина. Премьер лига13 января 2026, 11:59 |
«Вопросы есть?». Усик лаконично отреагировал на слова Буткевича о Полесье
Александр поддержал президента житомирской команды
13 января 2026, 11:59 |
Украинский боксер Александр Усик лаконично отреагировал на слова президента «Полесья» Геннадия Буткевича, который заявил, что житомирский клуб – не игрушка для него.
«Вопросы есть?», – лаконично написал Александр в своем Instagram, прикрепив цитату Буткевича.
Александр Усик в заявке житомирского клуба на нынешний сезон Украинской Премьер-лиги, но пока не известно, когда боксер сможет дебютировать за «волков» в официальном матче.
