Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января
Другие новости
13 января 2026, 12:11 |
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 января 2026, 12:11 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия Дортмунд – Вердер

Ggbet 1.42 – 5.28 – 8.10

22:00 Ньюкасл – Манчестер Сити

Ggbet 2.90 – 3.70 – 2.50

22:00 Рома – Торино

Ggbet 1.69 – 3.85 – 5.70

22:00 Депортиво – Атлетико

Ggbet 8.05 – 4.94 – 1.42

22:00 Реал Сосьедад – Осасуна

Ggbet 1.84 – 3.53 – 4.94

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 13 января 2026, 08:18 4
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Футбол | 13.01.2026, 12:24
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12.01.2026, 14:06
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем