СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 января

Во вторник, 13 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия Дортмунд – Вердер

1.42 – 5.28 – 8.10

22:00 Ньюкасл – Манчестер Сити

2.90 – 3.70 – 2.50

22:00 Рома – Торино

1.69 – 3.85 – 5.70

22:00 Депортиво – Атлетико

8.05 – 4.94 – 1.42

22:00 Реал Сосьедад – Осасуна

1.84 – 3.53 – 4.94

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.