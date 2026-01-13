Последний сезон в карьере. Монфис покинул Окленд, не сумев защитить трофей

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 110) завершил выступления на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде француз в трех сетах проиграл Фабиану Марожану (Венгрия, ATP 52) за 2 часа и 2 минуты.

ATP 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Фабиан Марожан (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 6:3, 6:4

Монфис провел четвертое очное противостояние против Марожана и во второ раз уступил венгру.

Гаэль не сумел защитить прошлогодний трофей на кортах Окленда. 39-летний француз проводит последний сезон в карьере.

Марожан во втором круге соревнований встретится со вторым сеяным Каспером Руудом.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

