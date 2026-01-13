Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Последний сезон в карьере. Монфис покинул Окленд, не сумев защитить трофей
ATP
13 января 2026, 11:29 | Обновлено 13 января 2026, 11:31
145
0

Последний сезон в карьере. Монфис покинул Окленд, не сумев защитить трофей

Гаэль в трех сетах проиграл Фабиану Марожану на старте турнира АТР 250

13 января 2026, 11:29 | Обновлено 13 января 2026, 11:31
145
0
Последний сезон в карьере. Монфис покинул Окленд, не сумев защитить трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 110) завершил выступления на хардовом турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде француз в трех сетах проиграл Фабиану Марожану (Венгрия, ATP 52) за 2 часа и 2 минуты.

ATP 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Фабиан Марожан (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 6:3, 6:4

Монфис провел четвертое очное противостояние против Марожана и во второ раз уступил венгру.

Гаэль не сумел защитить прошлогодний трофей на кортах Окленда. 39-летний француз проводит последний сезон в карьере.

Марожан во втором круге соревнований встретится со вторым сеяным Каспером Руудом.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
СВИТОЛИНА: Пауза, которую я взяла в конце сезона, помогла найти боевой дух
ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда
Kites выиграли трофей World Tennis League. Костюк принесла 9 очков в финале
Гаэль Монфис Фабиан Марожан ATP Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Теннис | 13 января 2026, 03:24 7
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026

На старте отбора Ангелина в двух сетах переиграла Джоанну Гарленд

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 83
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Футбол | 12.01.2026, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с защитником, который провел в клубе полгода
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Теннис | 13.01.2026, 04:51
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем