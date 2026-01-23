Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас разгромил Муте. Определены две пары 1/8 финала Aus Open у мужчин
Australian Open
23 января 2026, 07:44 | Обновлено 23 января 2026, 07:49
303
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Корентен Муте

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В третьем раунде испанец в трех сетах уверенно разобрался с Корентеном Муте (Франция, ATP 37) за 2 часа и 7 минут.

Алькарас, помимо Муте, на Australian Open также уже успел пройти Адама Уолтона и Янника Ханфманна. Пока что Карлитос идет без потери сетов.

Алькарас одержал 87-ю победу в первых 100 матчах на турнирах Grand Slam. Больше викторий за это количество поединков было только у Бьорна Борга – 88.

Следующим соперником Карлоса будет американец Томми Пол (АТР 20), который выбил Алехандро Давидовича Фокину (Испания, ATP 14). Фокина проиграл первые два сета со счетом 1:6 и снялся из-за травмы kевого подколенного сухожилия / бедра.

Ранее Алькарас семь раз играл против Пола и в пяти матчах переиграл американца, в частности дважды на Grand Slam – на Уимблдоне-2024 и Ролан Гаррос 2025.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Корентен Муте (Франция) [32] – 6:2, 6:4, 6:1

Томми Пол (США) [19] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) [14] – 6:1, 6:1, RET., Фокина

23 января также уже определилась еще одна пара участников 1/8 финала – Лернер Тьен (АТР 29) сыграет против Даниила Медведева (ATP12).

Тьен в трех сетах переиграл португальца Нуну Боржеша (АТР 46) за 2 часа и 7 минут. Лернер во второй раз в карьере вышел во вторую неделю Grand Slam – в 2025 году он проиграл Лоренцо Сонего на стадии 1/8 финала Australian Open.

Медведев в третьем раунде, к сожалению, сумел оформить камбек с 0:2 по сетам против Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 47).

В 2025 году Тьен трижды играл против Медведева и одержал две победы. В частности, Лернер выбил «нейтрала» с Australian Open 2025 во втором круге, выиграв пятисетовый матч.

Australian Open 2026. 1/16 финала

Лернер Тьен (США) [25] – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (11:9), 6:4, 6:2

Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

По теме:
Гауфф оформила камбек с баранкой против 70-й ракетки в 1/16 финала Aus Open
Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Карлос Алькарас (теннисист) Корентен Муте Томми Пол Алехандро Давидович-Фокина Лернер Тьен Нуну Боржеш Даниил Медведев Фабиан Марожан Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
