Алькарас разгромил Муте. Определены две пары 1/8 финала Aus Open у мужчин
Карлос переиграл Корентена в трех сетах и далее встретится с Полом, Тьен vs Медведев
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас уверенно пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
В третьем раунде испанец в трех сетах уверенно разобрался с Корентеном Муте (Франция, ATP 37) за 2 часа и 7 минут.
Алькарас, помимо Муте, на Australian Open также уже успел пройти Адама Уолтона и Янника Ханфманна. Пока что Карлитос идет без потери сетов.
Алькарас одержал 87-ю победу в первых 100 матчах на турнирах Grand Slam. Больше викторий за это количество поединков было только у Бьорна Борга – 88.
Следующим соперником Карлоса будет американец Томми Пол (АТР 20), который выбил Алехандро Давидовича Фокину (Испания, ATP 14). Фокина проиграл первые два сета со счетом 1:6 и снялся из-за травмы kевого подколенного сухожилия / бедра.
Ранее Алькарас семь раз играл против Пола и в пяти матчах переиграл американца, в частности дважды на Grand Slam – на Уимблдоне-2024 и Ролан Гаррос 2025.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Корентен Муте (Франция) [32] – 6:2, 6:4, 6:1
Томми Пол (США) [19] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) [14] – 6:1, 6:1, RET., Фокина
23 января также уже определилась еще одна пара участников 1/8 финала – Лернер Тьен (АТР 29) сыграет против Даниила Медведева (ATP12).
Тьен в трех сетах переиграл португальца Нуну Боржеша (АТР 46) за 2 часа и 7 минут. Лернер во второй раз в карьере вышел во вторую неделю Grand Slam – в 2025 году он проиграл Лоренцо Сонего на стадии 1/8 финала Australian Open.
Медведев в третьем раунде, к сожалению, сумел оформить камбек с 0:2 по сетам против Фабиана Марожана (Венгрия, ATP 47).
В 2025 году Тьен трижды играл против Медведева и одержал две победы. В частности, Лернер выбил «нейтрала» с Australian Open 2025 во втором круге, выиграв пятисетовый матч.
Australian Open 2026. 1/16 финала
Лернер Тьен (США) [25] – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (11:9), 6:4, 6:2
Даниил Медведев [11] – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
