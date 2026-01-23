Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
Australian Open
23 января 2026, 13:06 |
411
0

СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»

Элина провела флеш-интервью после победы над Дианой Шнайдер

23 января 2026, 13:06 |
411
0
СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина во флеш-интервью на корте прокомментировала победу над Дианой Шнайдер в матче 1/16 финала Australian Open 2026:

– Элина, поздравляю. Когда ты реализовала матч-поинт, на твоем лице была самая широкая улыбка. Это был сложный матч, не так ли? Облегчение?

– Да, безусловно. Это был тяжелый матч. Я очень надеялась удержать подачу. Мы обменялись парой брейков, и я была немного разочарована собой. Но в конце концов, я очень, очень довольна своей игрой. И конечно, играть и победить перед вами, ребята – это действительно очень, очень здорово. Спасибо.

– В первом сете вы шли очко в очко. Вы отлично сыграли на тай-брейке. Во второй партии вы побеждали 3:1 и у вас был геймбол. Вы его не реализовали. Насколько сильно вы были разочарованы? Потому что я видела, как вы сделали несколько очень глубоких вдохов.

– Так нужно справляться с разочарованиями. Конечно, когда ты упускаешь несколько шансов, тебе кажется, что это конец света. Поэтому, конечно, ты хочешь вернуться в игру и бороться. Я была очень счастлива и пыталась выплеснуть это разочарование в своих ударах и бить еще сильнее.

– Вы отлично справились. А ваш муж он все еще здесь? Да, он все еще здесь [смотрит на Гаэля Монфиса]. Он не любит, когда мы о нем говорим, но я должна спросить вас к сожалению, он проиграл в первом раунде какой лучший совет связанный с теннисом он вам когда-либо давал? Или у вас могут быть проблемы (смеется).

– Я думаю, быть более спокойной (смеется). Быть более спокойной – это то, чему он меня научил. Мы играем много матчей. Мы начали играть в теннис, когда были еще совсем маленькими. Я начала играть в теннис в четыре года. Он начал играть в теннис в три года. Всю нашу жизнь мы проводим на корте, и я думаю, что важно также найти вещи, которые вам нравятся вне корта. У нас прекрасная семья с нашей дочерью Скай. Это такой прекрасный подарок для нас. Это особенный момент для нас – проводить последний год Гаэля вместе и наслаждаться этим как можно больше.

– Во время матчей вы определенно более расслаблены (Элина смеется). После предыдущего матча у вас спросили, что вы собираетесь делать в остаток дня. Вы сказали, что собираетесь взять кредитную карту Гаэля и пойти по магазинам. Что вы купили?

– Я купила несколько сумок. Большое спасибо [обращается к Гаэлю]. Мне очень нравится. Ты такой хороший муж. Теперь, думаю, он попросит меня взять мою кредитную карту, чтобы оплатить свои покупки.

– Не делай этого. Не давай ему ее, Элина. Поздравляем с победой и двумя сумками. Аплодисменты Элине Свитолиной!

По теме:
Елена-Габриэла Русе – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Мастер-класс в Мельбурне. Видеообзор матча
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Элина Свитолина Диана Шнайдер Australian Open 2026 Гаэль Монфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 05:12 0
Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026
Надежда Киченок проиграла парный матч 1/16 финала Australian Open 2026

Украинка и Макото Ниномия уступили восьмому сеяному тандему Эллен Перес / Деми Схюрс

Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Биатлон | 22 января 2026, 20:41 6
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира

Виталий в короткой индивидуалке показал 15-й результат

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23.01.2026, 10:04
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Дебютант УПЛ может подписать экс-игрока Вердера, который не подошел ЛНЗ
Футбол | 23.01.2026, 08:21
Дебютант УПЛ может подписать экс-игрока Вердера, который не подошел ЛНЗ
Дебютант УПЛ может подписать экс-игрока Вердера, который не подошел ЛНЗ
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Футбол | 23.01.2026, 08:11
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 7
Бокс
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 4
Бокс
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
22.01.2026, 14:47 16
Другие виды
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем