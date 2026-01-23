СВИТОЛИНА: «Я надеялась удержать подачу. Была немного разочарована собой»

Украинская теннисистка Элина Свитолина во флеш-интервью на корте прокомментировала победу над Дианой Шнайдер в матче 1/16 финала Australian Open 2026:

– Элина, поздравляю. Когда ты реализовала матч-поинт, на твоем лице была самая широкая улыбка. Это был сложный матч, не так ли? Облегчение?

– Да, безусловно. Это был тяжелый матч. Я очень надеялась удержать подачу. Мы обменялись парой брейков, и я была немного разочарована собой. Но в конце концов, я очень, очень довольна своей игрой. И конечно, играть и победить перед вами, ребята – это действительно очень, очень здорово. Спасибо.

– В первом сете вы шли очко в очко. Вы отлично сыграли на тай-брейке. Во второй партии вы побеждали 3:1 и у вас был геймбол. Вы его не реализовали. Насколько сильно вы были разочарованы? Потому что я видела, как вы сделали несколько очень глубоких вдохов.

– Так нужно справляться с разочарованиями. Конечно, когда ты упускаешь несколько шансов, тебе кажется, что это конец света. Поэтому, конечно, ты хочешь вернуться в игру и бороться. Я была очень счастлива и пыталась выплеснуть это разочарование в своих ударах и бить еще сильнее.

– Вы отлично справились. А ваш муж – он все еще здесь? Да, он все еще здесь [смотрит на Гаэля Монфиса]. Он не любит, когда мы о нем говорим, но я должна спросить вас – к сожалению, он проиграл в первом раунде – какой лучший совет связанный с теннисом он вам когда-либо давал? Или у вас могут быть проблемы (смеется).

– Я думаю, быть более спокойной (смеется). Быть более спокойной – это то, чему он меня научил. Мы играем много матчей. Мы начали играть в теннис, когда были еще совсем маленькими. Я начала играть в теннис в четыре года. Он начал играть в теннис в три года. Всю нашу жизнь мы проводим на корте, и я думаю, что важно также найти вещи, которые вам нравятся вне корта. У нас прекрасная семья с нашей дочерью Скай. Это такой прекрасный подарок для нас. Это особенный момент для нас – проводить последний год Гаэля вместе и наслаждаться этим как можно больше.

– Во время матчей вы определенно более расслаблены (Элина смеется). После предыдущего матча у вас спросили, что вы собираетесь делать в остаток дня. Вы сказали, что собираетесь взять кредитную карту Гаэля и пойти по магазинам. Что вы купили?

– Я купила несколько сумок. Большое спасибо [обращается к Гаэлю]. Мне очень нравится. Ты такой хороший муж. Теперь, думаю, он попросит меня взять мою кредитную карту, чтобы оплатить свои покупки.

– Не делай этого. Не давай ему ее, Элина. Поздравляем с победой и двумя сумками. Аплодисменты Элине Свитолиной!