Англия03 ноября 2024, 18:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:50
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Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
03 ноября 2024, 18:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:50
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3 ноября в 18:30 проходит матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик заявлен в резерве.
Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)
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