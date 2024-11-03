3 ноября в 18:30 проходит матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.

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Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик заявлен в резерве.

Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)