Идея еще жива. Стало известно, когда может стартовать Европейская Суперлига
Начало нового турнира запланировано на осень 2025 года
Сегодня, 14 октября, газета AS сообщила, что компания А22, которая занимается продвижением Европейской Суперлиги, планирует начать соревнования в новом турнире в сентябре 2025 года после победы в юридическом деле.
Европейский суд разрешил клубам участвовать в турнире, УЕФА и ФИФА проиграли суд и не вправе вводить санкции против будущих кандидатов нового турнира. Это решение открыло путь к возрождению соревнования после того, как первоначальные планы на 2021 год потерпели крах из-за негативной реакции от футбольного сообщества.
Бернд Райхарт, генеральный директор А22, прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Несмотря на трудности, с которыми компания столкнулась в 2021 году, она продолжает развивать Суперлигу. Турнир сменяется открытой системой после критики закрытого формата. Новая модель включает в себя бесплатные трансляции матчей и справедливое распределение доходов между клубами.
Это шаг к созданию более сбалансированного футбольного турнира, что станет альтернативой Лиге чемпионов. Мы изучаем новые технологии и бизнес-модели на их базе, поскольку считаем, что футбольные болельщики заслуживают лучшего и доступного опыта на своих экранах».
Райхарт считает, что европейский футбол нуждается в изменениях. Суперлига с новым распределением доходов и равенством команд предлагает альтернативу болельщикам и клубам.
Однако, несмотря на победу в суде, Суперлиге будет сложно получить поддержку. Обновление Суперлиги как открытого и справедливого турнира может помочь снизить сопротивление, но для этого потребуется тщательная стратегия и поддержка со стороны болельщиков, клубов и лиг.
Дмитрий БАНАР
🚨 BREAKING: The Super League plans to START in September 2025. 🤯👀— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2024
(Source: @diarioas) pic.twitter.com/ytwv1OOkqo
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