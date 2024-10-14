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Европейская Суперлига
14 октября 2024, 21:51 | Обновлено 14 октября 2024, 22:44
1230
3

Идея еще жива. Стало известно, когда может стартовать Европейская Суперлига

Начало нового турнира запланировано на осень 2025 года

14 октября 2024, 21:51 | Обновлено 14 октября 2024, 22:44
1230
3
Идея еще жива. Стало известно, когда может стартовать Европейская Суперлига
Twitter

Сегодня, 14 октября, газета AS сообщила, что компания А22, которая занимается продвижением Европейской Суперлиги, планирует начать соревнования в новом турнире в сентябре 2025 года после победы в юридическом деле.

Европейский суд разрешил клубам участвовать в турнире, УЕФА и ФИФА проиграли суд и не вправе вводить санкции против будущих кандидатов нового турнира. Это решение открыло путь к возрождению соревнования после того, как первоначальные планы на 2021 год потерпели крах из-за негативной реакции от футбольного сообщества.

Бернд Райхарт, генеральный директор А22, прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Несмотря на трудности, с которыми компания столкнулась в 2021 году, она продолжает развивать Суперлигу. Турнир сменяется открытой системой после критики закрытого формата. Новая модель включает в себя бесплатные трансляции матчей и справедливое распределение доходов между клубами.

Это шаг к созданию более сбалансированного футбольного турнира, что станет альтернативой Лиге чемпионов. Мы изучаем новые технологии и бизнес-модели на их базе, поскольку считаем, что футбольные болельщики заслуживают лучшего и доступного опыта на своих экранах».

Райхарт считает, что европейский футбол нуждается в изменениях. Суперлига с новым распределением доходов и равенством команд предлагает альтернативу болельщикам и клубам.

Однако, несмотря на победу в суде, Суперлиге будет сложно получить поддержку. Обновление Суперлиги как открытого и справедливого турнира может помочь снизить сопротивление, но для этого потребуется тщательная стратегия и поддержка со стороны болельщиков, клубов и лиг.

Дмитрий БАНАР

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Европейская Суперлига ФИФА УЕФА Бернд Райхарт
Даниил Агарков Источник: AS
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Комментарии 3
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MaximusOne
По логіці в капіталізмі бабло повинно перемогти, і рано чи пізно цю лігу мають створити, просто її не створюють по політичним мотивам, а світова політика це ще більше бабло.
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Serhii P.
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