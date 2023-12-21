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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 11:18 | Обновлено 21 декабря 2023, 11:35
1301
7

ОФИЦИАЛЬНО. «Футбол стал свободным». Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА

Суд ЕС считает, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА – это злоупотребление властью

21 декабря 2023, 11:18 | Обновлено 21 декабря 2023, 11:35
1301
7
ОФИЦИАЛЬНО. «Футбол стал свободным». Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.

В суде считают, что ФИФА и УЕФА злоупотребляли властью и пытались создать монополию на футбол, когда запретили создавать Суперлигу в 2021 году.

Это решение означает, что теперь любой клуб сможет свободно участвовать в Суперлиге, а ФИФА и УЕФА не будут иметь возможности помешать.

«Мы получили право соревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол стал СВОБОДНЫМ. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут самостоятельно определять свое будущее. Для болельщиков мы предлагаем бесплатный просмотр всех матчей Суперлиги. Для клубов - гарантированные и солидарные доходы», – заявил Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22 (один из главных спонсоров Суперлиги).

На данный момент единственными клубами, которые не вышли из состава Суперлиги, являются «Реал» и «Барселона».

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Источник Twitter
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Комментарии 7
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Xvalenok03
Если сильные клубы воспользуются этим решением, то в футболе начнется хаос. И продлится долго.
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+2
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potemkin78
УЛЕБ-2?
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0
Swed
Это теперь Минай может заявиться в Суперлигу?
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-2
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