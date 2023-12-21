ОФИЦИАЛЬНО. «Футбол стал свободным». Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА
Суд ЕС считает, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА – это злоупотребление властью
Суд Европейского союза официально постановил, что действия и санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к клубам-основателям и клубам-участникам Европейской Суперлиги являются неправомерными.
В суде считают, что ФИФА и УЕФА злоупотребляли властью и пытались создать монополию на футбол, когда запретили создавать Суперлигу в 2021 году.
Это решение означает, что теперь любой клуб сможет свободно участвовать в Суперлиге, а ФИФА и УЕФА не будут иметь возможности помешать.
«Мы получили право соревноваться. Монополия УЕФА закончилась. Футбол стал СВОБОДНЫМ. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут самостоятельно определять свое будущее. Для болельщиков мы предлагаем бесплатный просмотр всех матчей Суперлиги. Для клубов - гарантированные и солидарные доходы», – заявил Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22 (один из главных спонсоров Суперлиги).
На данный момент единственными клубами, которые не вышли из состава Суперлиги, являются «Реал» и «Барселона».
„We have won the #RightToCompete. The UEFA-monopoly is over. Football is FREE. Clubs are now free from the threat of sanction AND free to determine their own futures”, our CEO Bernd Reichart comments the CJEU decision. 1/4— A22 Sports (@A22Sports) December 21, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ян Коуту может заменить Даниэля Карвахаля
Карина опубликовала новые фотографии в своем Instagram