Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута
Дин Хёйсен может продолжить карьеру в Ла Лиге
Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хёйсеном, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб «сделает все» ради трансфера 19-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Дин Хёйсен провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также интересуется другим защитником «Борнмута» – украинцем Ильей Забарным.
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