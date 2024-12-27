Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хёйсеном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб «сделает все» ради трансфера 19-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Дин Хёйсен провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также интересуется другим защитником «Борнмута» – украинцем Ильей Забарным.