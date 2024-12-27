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  4. Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута
Испания
27 декабря 2024, 12:52 | Обновлено 27 декабря 2024, 14:53
3862
4

Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута

Дин Хёйсен может продолжить карьеру в Ла Лиге

27 декабря 2024, 12:52 | Обновлено 27 декабря 2024, 14:53
3862
4
Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хёйсен

Мадридский «Реал» серьезно интересуется испанским центральным защитником английского «Борнмута» Дином Хёйсеном, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб «сделает все» ради трансфера 19-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Дин Хёйсен провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также интересуется другим защитником «Борнмута» – украинцем Ильей Забарным.

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Дин Хёйсен Борнмут Илья Забарный Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Перець
Забарному якось пох
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+1
Spaceman
І чому ж це Забарний не зрадіє? Хто сказав, що йому в Англії погано?
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+1
Gargantua81
как креативный игрок достаточно не плох, но чтобы играть с таким защитником надо чтобы рядом с ним был условный Забарный, на плечах которого сбсн защита держится.
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-1
Alehandro
Писакам аби щось ляпнуть... Типу Лунін на банці в Реалі більше радіє, ніж, мабуть, самий основний (в плані граючий стабільно в основі) з польових гравців АПЛ за два останні сезони)
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-1
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