«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война

Бывший лидер харьковского «Металлиста» Фарес Балули рассказал, что делали футболисты харьковской команды, когда узнали о начале войны в Украине. Француз признался, что Александр Ярославский дезертировал.

«Мы пробыли в Турции две недели. Президент дезертировал. Иностранцы уехали, а я вернулся во Францию. Нам не платят. Я помогаю нескольким украинским семьям. Я привез их во Францию ​​и поселил квартиры на несколько месяцев. Мы делали все, что могли. Это длилось полгода. Я ждал и ждал», – сказал Балули.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Фарес рассказал о своих первых эмоциях от полномасштабной войны в Украине.