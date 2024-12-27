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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 14:36 |
3365
1

«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война

Фарес Балули рассказал интересную информацию

27 декабря 2024, 14:36 |
3365
1
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
ФК Металлист. Александр Ярославский

Бывший лидер харьковского «Металлиста» Фарес Балули рассказал, что делали футболисты харьковской команды, когда узнали о начале войны в Украине. Француз признался, что Александр Ярославский дезертировал.

«Мы пробыли в Турции две недели. Президент дезертировал. Иностранцы уехали, а я вернулся во Францию. Нам не платят. Я помогаю нескольким украинским семьям. Я привез их во Францию ​​и поселил квартиры на несколько месяцев. Мы делали все, что могли. Это длилось полгода. Я ждал и ждал», – сказал Балули.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Фарес рассказал о своих первых эмоциях от полномасштабной войны в Украине.

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Фарес Балули Александр Ярославский Металлист Харьков российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: So Foot
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ярославский вступил в батальон монако.....
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