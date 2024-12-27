«Уже жду март». Ван Леувен озвучил задачу Металлиста 1925 года
Специалист верит в успех своей команды
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен озвучил амбициозные задачи своей команды на вторую половину сезона в Первой лиге Украины.
– Весенний второй этап состоится в две группы. Какие ваши впечатления от соперников из вашей группы?
– Нас ждет долгий период подготовки к весеннему этапу. Мы конечно желаем продолжить развитие футболистов и команды, действовать так, как мы завершали первый этап.
Думаю, что наша группа будет очень интересной, потому что все команды будут более близки по уровню и количеству очков. Поэтому уже жду март, чтобы чемпионат восстановился.
Мне кажется, что в чемпионской группе все стремятся к победе. Как у нас есть мечта вывести себя в Премьер-лигу, такая же мечта, пожалуй, есть и у наших соперников. Все будут делать то, что им будет удаваться, – приводит слова тренера официальный сайт клуба, – сказал ван Леувен.
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