Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Уже жду март». Ван Леувен озвучил задачу Металлиста 1925 года
Украина. Первая лига
27 декабря 2024, 13:56 |
299
0

«Уже жду март». Ван Леувен озвучил задачу Металлиста 1925 года

Специалист верит в успех своей команды

27 декабря 2024, 13:56 |
299
0
«Уже жду март». Ван Леувен озвучил задачу Металлиста 1925 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен озвучил амбициозные задачи своей команды на вторую половину сезона в Первой лиге Украины.

– Весенний второй этап состоится в две группы. Какие ваши впечатления от соперников из вашей группы?

– Нас ждет долгий период подготовки к весеннему этапу. Мы конечно желаем продолжить развитие футболистов и команды, действовать так, как мы завершали первый этап.

Думаю, что наша группа будет очень интересной, потому что все команды будут более близки по уровню и количеству очков. Поэтому уже жду март, чтобы чемпионат восстановился.

Мне кажется, что в чемпионской группе все стремятся к победе. Как у нас есть мечта вывести себя в Премьер-лигу, такая же мечта, пожалуй, есть и у наших соперников. Все будут делать то, что им будет удаваться, – приводит слова тренера официальный сайт клуба, – сказал ван Леувен.

По теме:
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Люди напуганы, шокированы». Экс-звезда УПЛ рассказал о начале войны с рф
Левый Берег сыграет спарринг с лидером Первой лиги
Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
Футбол | 27 декабря 2024, 11:01 6
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня

Ирина Морозюк продолжает радовать подписчиков

Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Бокс | 26 декабря 2024, 18:45 2
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП

Известный боксер считает, что такие люди должны отвечать перед законом

«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27.12.2024, 09:27
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Интерес из-за океана. Звездный легионер может покинуть клуб УПЛ
Футбол | 27.12.2024, 14:43
Интерес из-за океана. Звездный легионер может покинуть клуб УПЛ
Интерес из-за океана. Звездный легионер может покинуть клуб УПЛ
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Футбол | 27.12.2024, 08:05
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
26.12.2024, 10:03 5
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
26.12.2024, 07:50 3
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 23
Футбол
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
«Убирайся отсюда». Экс-игрок Динамо – о конфликте Лобановского и Блохина
25.12.2024, 12:48 5
Футбол
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
25.12.2024, 22:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем