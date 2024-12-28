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Чемпионат Бельгии
Сент-Трюйден
27.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Серкль Брюгге
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Бельгия
28 декабря 2024, 05:35 | Обновлено 28 декабря 2024, 05:44
31
0

В Бельгии завершен 20-й тур. Фиаско Андерлехта, два топ-гранда оторвались

Генк и Брюгге на 8–9 очков впереди основных преследователей

28 декабря 2024, 05:35 | Обновлено 28 декабря 2024, 05:44
31
0
В Бельгии завершен 20-й тур. Фиаско Андерлехта, два топ-гранда оторвались
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 и 27 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии.

Два топ-гранда оторвались от остальных. Генк и Брюгге на 8–9 очков впереди основных преследователей.

Идущий третьим Андерлехт потерпел домашнее поражение от клуба Дендер (2:3).

Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).

Чемпионат Бельгии. 20-й тур, 27 декабря

Ауд-Хеверле Левен – Беерсхот – 2:0

Голы: Иквуемеси, 76, 86

Андерлехт – Дендер – 2:3

Голы: Версхарен, 21, Дреер, 30 – Квет, 9, Шайдлер, 77, Нсимба, 88

Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: ван Хелден, 72 – Олаигбе, 17

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 20 13 3 4 40 - 27 42
2 Брюгге 20 12 5 3 44 - 23 41
3 Андерлехт 20 9 6 5 36 - 18 33
4 Антверпен 20 9 5 6 36 - 21 32
5 Юнион Сент-Жилуаз 20 7 10 3 28 - 18 31
6 Гент 20 8 6 6 30 - 24 30
7 Шарлеруа 20 8 3 9 21 - 23 27
8 Мехелен 20 7 6 7 35 - 26 27
9 Дендер 20 7 6 7 27 - 33 27
10 Стандард 20 6 7 7 12 - 21 25
11 Ауд-Хеверле 20 5 10 5 19 - 21 25
12 Вестерло 20 6 5 9 34 - 34 23
13 Серкль Брюгге 20 5 6 9 21 - 32 21
14 Сент-Трюйден 20 4 7 9 24 - 40 19
15 Кортрейк 20 5 3 12 17 - 39 18
16 Беерсхот 20 2 6 12 18 - 42 12
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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