В Бельгии завершен 20-й тур. Фиаско Андерлехта, два топ-гранда оторвались

Вечером 26 и 27 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии.

Два топ-гранда оторвались от остальных. Генк и Брюгге на 8–9 очков впереди основных преследователей.

Идущий третьим Андерлехт потерпел домашнее поражение от клуба Дендер (2:3).

Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).

Чемпионат Бельгии. 20-й тур, 27 декабря

Ауд-Хеверле Левен – Беерсхот – 2:0

Голы: Иквуемеси, 76, 86

Андерлехт – Дендер – 2:3

Голы: Версхарен, 21, Дреер, 30 – Квет, 9, Шайдлер, 77, Нсимба, 88

Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: ван Хелден, 72 – Олаигбе, 17

Турнирная таблица