В Бельгии завершен 20-й тур. Фиаско Андерлехта, два топ-гранда оторвались
Генк и Брюгге на 8–9 очков впереди основных преследователей
Вечером 26 и 27 декабря состоялись матчи 20-го тура чемпионата Бельгии.
Два топ-гранда оторвались от остальных. Генк и Брюгге на 8–9 очков впереди основных преследователей.
Идущий третьим Андерлехт потерпел домашнее поражение от клуба Дендер (2:3).
Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).
Чемпионат Бельгии. 20-й тур, 27 декабря
Ауд-Хеверле Левен – Беерсхот – 2:0
Голы: Иквуемеси, 76, 86
Андерлехт – Дендер – 2:3
Голы: Версхарен, 21, Дреер, 30 – Квет, 9, Шайдлер, 77, Нсимба, 88
Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 1:1
Голы: ван Хелден, 72 – Олаигбе, 17
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|20
|13
|3
|4
|40 - 27
|42
|2
|Брюгге
|20
|12
|5
|3
|44 - 23
|41
|3
|Андерлехт
|20
|9
|6
|5
|36 - 18
|33
|4
|Антверпен
|20
|9
|5
|6
|36 - 21
|32
|5
|Юнион Сент-Жилуаз
|20
|7
|10
|3
|28 - 18
|31
|6
|Гент
|20
|8
|6
|6
|30 - 24
|30
|7
|Шарлеруа
|20
|8
|3
|9
|21 - 23
|27
|8
|Мехелен
|20
|7
|6
|7
|35 - 26
|27
|9
|Дендер
|20
|7
|6
|7
|27 - 33
|27
|10
|Стандард
|20
|6
|7
|7
|12 - 21
|25
|11
|Ауд-Хеверле
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|12
|Вестерло
|20
|6
|5
|9
|34 - 34
|23
|13
|Серкль Брюгге
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|14
|Сент-Трюйден
|20
|4
|7
|9
|24 - 40
|19
|15
|Кортрейк
|20
|5
|3
|12
|17 - 39
|18
|16
|Беерсхот
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
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