27.12.2024 22:15 – FT 1 : 1
Португалия28 декабря 2024, 05:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 05:52
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Арока – Жил Висенте – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Португалии
28 декабря 2024, 05:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 05:52
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Вечером 27 декабря состоялся поединок 16-го тура чемпионата Португалии.
Арока и Жил Висенте разошлись миром (1:1).
После матча Арока занимает 16-е место (12 баллов), Жил Висенте идет на 10-й позиции (18 очков).
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 27 декабря
Арока – Жил Висенте – 1:1
Голы: Ялчин, 81 – Гбане, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Гювен Ялчин (Арока).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мори Гбане (Жил Висенте).
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