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Чемпионат Португалии
Арока
27.12.2024 22:15 – FT 1 : 1
Жил Висенте
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Португалия
28 декабря 2024, 05:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 05:52
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0

Арока – Жил Висенте – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Португалии

28 декабря 2024, 05:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 05:52
11
0
Арока – Жил Висенте – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 декабря состоялся поединок 16-го тура чемпионата Португалии.

Арока и Жил Висенте разошлись миром (1:1).

После матча Арока занимает 16-е место (12 баллов), Жил Висенте идет на 10-й позиции (18 очков).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 27 декабря

Арока – Жил Висенте – 1:1

Голы: Ялчин, 81 – Гбане, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Гювен Ялчин (Арока).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мори Гбане (Жил Висенте).
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чемпионат Португалии по футболу Арока Жил Висенте видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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