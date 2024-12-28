ФОТО. В Киеве состоялось заседание комитета УАФ по аттестации клубов

У Будинку футболу в Києві відбулося засідання з атестації клубів жіночої Вищої ліги.

Було проведено два семінари-наради — для клубів-претендентів у процесі отримання допуску до клубних змагань УЄФА та всеукраїнських змагань (Вища ліга) серед жінок і для аматорських клубів-претендентів на підвищення в класі змагань до сезону 2025/26.

Обидва заходи були підтримані увагою керівництва національної асоціації, голови Комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасії Кліпаченко, президента ПФЛ України Олександра Каденка.

Напочатку до присутніх звернувся перший віце-президент УАФ Павло Бойчук, який повідомив про останні кроки національної асоціації в контексті вдосконалення системи атестації (ліцензування) з урахуванням тенденцій УЄФА.

Голова Комітету з атестації футбольних клубів УАФ Віктор Безсмертний розпочав свою доповідь з інформації про останні кадрові зміни в структурі допоміжного органу комітету – адміністративного підрозділу з атестації футбольних клубів ЦЛ УАФ.

До того ж головою комітету було повідомлено про нещодавно ухвалені Виконавчим комітетом УАФ рішення, які стосуються атестації футбольних клубів, зокрема затвердження регламентів з атестації (ліцензування) футбольних клубів УПЛ / ПФЛ / жінки, граничних термінів основного процесу, зменшення обов’язкового атестаційного внеску за проходження процедури атестації для футбольних клубів УПЛ тощо.

Позитивним моментом, який відзначили всі без винятку клуби, є багатотемність порядку денного таких семінарів. Завдяки залученню спікерів із профільних напрямів діяльності, які охоплюють мінімальні вимоги критеріїв атестації (ліцензування), проведення семінарів вийшло на більш цікавий рівень. Так, зокрема, про нагальні питання докладно доповідали Валерій Золотухін, Юрій Нестрига, Андрій Таран, Олексій Кошеваров, Євгенія Єршова, Ірина Макаревич, Ольга Бабак та Сергій Єльшов.

В УПЛ вважають, що в складні часи повномасштабної війни, коли кожен із нас не втрачає віри у вільну й незалежну країну, украй важливо зберегти комунікацію між усіма зацікавленими сторонами, продовжуючи демонструвати згуртованість та відповідальне ставлення до виконання мінімальних вимог критеріїв атестації.