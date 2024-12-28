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  4. Источник: новым ассистентом Ашура в Полесье станет колумбийский тренер
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 06:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:27
178
0

Источник: новым ассистентом Ашура в Полесье станет колумбийский тренер

К житомирской команде может присоединиться молодой аргентинский вратарь

28 декабря 2024, 06:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:27
178
0
Источник: новым ассистентом Ашура в Полесье станет колумбийский тренер
ФК Полесье. Имад Ашур

Тренерский штаб «Полесья» усилится иностранным специалистом, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Во второй части сезона в число помощников Имада Ашура войдет малоизвестный тренер из Колумбии.

К команде волков также вскоре может присоединиться другой латиноамериканец – молодой аргентинский вратарь.

Украинский футбольный тренер ливанского происхождения Имад Ашур работает главным тренером «Полесья» с лета 2024 года.

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Полесье Житомир Имад Ашур назначение тренера Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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