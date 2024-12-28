Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 06:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:27
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Источник: новым ассистентом Ашура в Полесье станет колумбийский тренер
К житомирской команде может присоединиться молодой аргентинский вратарь
28 декабря 2024, 06:10 | Обновлено 28 декабря 2024, 06:27
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Тренерский штаб «Полесья» усилится иностранным специалистом, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Во второй части сезона в число помощников Имада Ашура войдет малоизвестный тренер из Колумбии.
К команде волков также вскоре может присоединиться другой латиноамериканец – молодой аргентинский вратарь.
Украинский футбольный тренер ливанского происхождения Имад Ашур работает главным тренером «Полесья» с лета 2024 года.
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