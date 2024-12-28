Источник: новым ассистентом Ашура в Полесье станет колумбийский тренер

Тренерский штаб «Полесья» усилится иностранным специалистом, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Во второй части сезона в число помощников Имада Ашура войдет малоизвестный тренер из Колумбии.

К команде волков также вскоре может присоединиться другой латиноамериканец – молодой аргентинский вратарь.

Украинский футбольный тренер ливанского происхождения Имад Ашур работает главным тренером «Полесья» с лета 2024 года.