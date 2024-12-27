На перспективу. Топовый клуб УПЛ нацелился на переход аргентинского вратаря

Житомирское «Полесье» нашло молодого аргентинского голкипера, которого могут подписать в ближайшее время, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, игрок может стать вторым вратарем в команде, фамилия не разглашается. В клубе на данный момент на позиции вратаря есть: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов и Даниил Синцов.

После первой части сезона УПЛ «Полесье» занимает 5 место с 27 очками в своем активе.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» интересуется воспитанником клуба Серии А.