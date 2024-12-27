Украина. Премьер лига27 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:43
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На перспективу. Топовый клуб УПЛ нацелился на переход аргентинского вратаря
«Полесье» может подписать голкипера из Латинской Америки
27 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:43
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Житомирское «Полесье» нашло молодого аргентинского голкипера, которого могут подписать в ближайшее время, сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, игрок может стать вторым вратарем в команде, фамилия не разглашается. В клубе на данный момент на позиции вратаря есть: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов и Даниил Синцов.
После первой части сезона УПЛ «Полесье» занимает 5 место с 27 очками в своем активе.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» интересуется воспитанником клуба Серии А.
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Другий голкіпер Поліссю потрібен. Але навряд чи аргентинський. Наших достатньо
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