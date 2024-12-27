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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:43
961
1

На перспективу. Топовый клуб УПЛ нацелился на переход аргентинского вратаря

«Полесье» может подписать голкипера из Латинской Америки

27 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 27 декабря 2024, 22:43
961
1
На перспективу. Топовый клуб УПЛ нацелился на переход аргентинского вратаря
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» нашло молодого аргентинского голкипера, которого могут подписать в ближайшее время, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, игрок может стать вторым вратарем в команде, фамилия не разглашается. В клубе на данный момент на позиции вратаря есть: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов и Даниил Синцов.

После первой части сезона УПЛ «Полесье» занимает 5 место с 27 очками в своем активе.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» интересуется воспитанником клуба Серии А.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Евгений Волынец Олег Кудрик Артем Поспелов Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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avk2307
Другий голкіпер Поліссю потрібен. Але навряд чи аргентинський. Наших достатньо
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