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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 16:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:11
628
0

Воспитанник клуба Серии А. Клубы УПЛ впечатлены североевропейским талантом

Гисли Тордарсон привлекает внимание «Карпат», ЛНЗ и «Полесья»

25 декабря 2024, 16:07 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:11
628
0
Воспитанник клуба Серии А. Клубы УПЛ впечатлены североевропейским талантом
ФК Викингур. Гисли Тордарсон

Исландский полузащитник «Викингура» и воспитанник «Болоньи» Гисли Тордарсон привелкает внимание «Карпат», «Полесья» и ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, эти три клуба интересуются 20-летним полузащитником, который помимо опыта выступлений за исландский клуб, провел 17 матчей за молодежные сборный своей страны.

Украинским клубам придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.

В текущем сезоне Гисли Тордарсон провел 28 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» подписало трех легионеров.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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