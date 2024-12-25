Воспитанник клуба Серии А. Клубы УПЛ впечатлены североевропейским талантом

Исландский полузащитник «Викингура» и воспитанник «Болоньи» Гисли Тордарсон привелкает внимание «Карпат», «Полесья» и ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, эти три клуба интересуются 20-летним полузащитником, который помимо опыта выступлений за исландский клуб, провел 17 матчей за молодежные сборный своей страны.

Украинским клубам придется конкурировать за игрока с другими европейскими клубами.

В текущем сезоне Гисли Тордарсон провел 28 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» подписало трех легионеров.