28 декабря на «Сардиния Арена» пройдет матч 18-го тура Серии А, в котором «Кальяри» встретится с «Интером». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кальяри

Команда сумела сначала не застрять в Серии В, вернуться с ходу. А потом еще и набрала ровно достаточно очков (на 1 больше, чем Фрозиноне), чтобы избежать нового падения. Но это было при Раньери, вернувшегося на пару лет на Сардинию. Но летом, справившись с задачами, Клаудио ушел. Преемник, Давиде Никола, сталкивается с той же привычной борьбой за выживание. В ней островитяне смотрятся неплохо, но пока что угроза отправиться в Серию В более чем реальна. Тем более что зиму клуб встретил в неважной форме. Ладно из кубка вылететь - это лишняя нагрузка для футболистов. Но при этом они уступили 0:4 Ювентусу. А также сухо уступили в чемпионате и Фиорентине, и Аталанте. С прямым конкурентом, Венецией, тоже не набрали очков, закончив на выезде 1:2 - после такого шансы выжить резко упали.

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Интер

Клуб сейчас выходит на матчи со скудетто, заветными нашивками чемпиона страны. И явно настроен их и сохранить. Хотя нынешний сезон складывается не так удачно, как предыдущий, когда сине-черные доминировали на поле. Нет, они и сейчас хороши, и в Лиге чемпионов собрали 13 очков в 6 матчах, проиграв только последний, Байеру в декабре. В кубке с Удинезе тоже не было проблем, там оформили гроссмейстерские 2:0. Но в Серии А очень уж много очков потеряли на старте, даже уступили Милану в дерби, так что нет былого единоличного лидерства. Хотя от трофея не отказываются, и недавно конкурента, Лацио, разгромили 6:0. Комо уже так не уничтожали, но тоже оставили без шансов, обыграв 2:0.

Статистика личных встреч

Черно-синие выигрывали 5 очных матчей кряду. И только в апреле, уже в статусе чемпиона, ограничились ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что нынешние хозяева сыграют лучше, чем последние соперники нерадзурри. Ставим на победу гостей в этом матче при форе -1 гол (коэффициент - 1,7).