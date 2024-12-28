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28 декабря 2024, 21:35 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:36
157
1

Кальяри – Интер – 0:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А

28 декабря 2024, 21:35 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:36
157
1
Кальяри – Интер – 0:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Кальяри» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Голы в этом матче забили Алессандро Бастони, Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.

В турнирной таблице «Интер», имея в своем активе 40 очков, занимает первое место. «Кальяри» набрал 14 очков и занимает 18-ю позицию.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

Кальяри – Интер – 0:3

Голы: Бастони, 53, Мартинес, 71, Чалханоглу, 78

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
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Серия A Кальяри Интер Милан чемпионат Италии по футболу Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Кальяри - Интер видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
Я б сказав "старий новий лідер". Звично його бачити на перший сходинці.
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