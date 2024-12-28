Интер разграмил Кальяри и вышел на первое место в Серии А

28 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Кальяри» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Голами в матче отметились центрбек гостей Алессандро Бастони на 53-й минуте, форвард Лаутаро Мартинес и хавбек Хакан Чалханоглу.

В турнирной таблице «Интер», имея в своем активе 40 очков, занимает первое место. «Кальяри» набрал 14 очков и занимает 18-ю позицию.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

Кальяри – Интер – 0:3

Голы: Бастони, 53, Мартинес, 71, Чалханоглу, 78

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