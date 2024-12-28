28.12.2024 19:00 – FT 0 : 3
Италия28 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:26
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Интер разграмил Кальяри и вышел на первое место в Серии А
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу команды из Милана
28 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:26
127
0
28 декабря состоялся матч 18-го тура Серии А между «Кальяри» и «Интером».
Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.
Голами в матче отметились центрбек гостей Алессандро Бастони на 53-й минуте, форвард Лаутаро Мартинес и хавбек Хакан Чалханоглу.
В турнирной таблице «Интер», имея в своем активе 40 очков, занимает первое место. «Кальяри» набрал 14 очков и занимает 18-ю позицию.
Серия А. 18-й тур. 28 декабря
Кальяри – Интер – 0:3
Голы: Бастони, 53, Мартинес, 71, Чалханоглу, 78
Фотогалерея:
События матча
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Интер Милан).
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