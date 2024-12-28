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Польша
28 декабря 2024, 03:41 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:01
37
0

В Лехии Гданьск заявили, что планируют погасить долги и доиграть сезон

За польский клуб Лехия выступают 6 украинских футболистов

28 декабря 2024, 03:41 | Обновлено 28 декабря 2024, 04:01
37
0
В Лехии Гданьск заявили, что планируют погасить долги и доиграть сезон
ФК Лехия Гданськ

Польская Лехия Гданьск опубликовала заявление, в котором сказано, что в клубе планируют погасить долги и доиграть сезон нормально.

За Лехию выступают 6 украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко, Сергей Булеца, форвард Богдан Вьюнник.

Заявление польского клуба Лехия Гданьск

Узнав о решении Лицензионного комитета Польской футбольной ассоциации (PZPN), Лехия Гданьск сообщает, что работает над погашением своих финансовых обязательств в соответствии с требованиями и утвержденным графиком погашения.

Как и ранее, клуб найдет решения, которые позволят погасить задолженность, что вернет ему право играть в Экстракласе и позволит продолжить выступления во второй части сезона.

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Лехия Гданьск Богдан Сарнавский чемпионат Польши по футболу Сергей Булеца Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко долги
Николай Степанов Источник: ФК Лехия Гданьск
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