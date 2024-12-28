В Лехии Гданьск заявили, что планируют погасить долги и доиграть сезон
За польский клуб Лехия выступают 6 украинских футболистов
Польская Лехия Гданьск опубликовала заявление, в котором сказано, что в клубе планируют погасить долги и доиграть сезон нормально.
За Лехию выступают 6 украинских футболистов: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Максим Хлань, Антон Царенко, Сергей Булеца, форвард Богдан Вьюнник.
Заявление польского клуба Лехия Гданьск
Узнав о решении Лицензионного комитета Польской футбольной ассоциации (PZPN), Лехия Гданьск сообщает, что работает над погашением своих финансовых обязательств в соответствии с требованиями и утвержденным графиком погашения.
Как и ранее, клуб найдет решения, которые позволят погасить задолженность, что вернет ему право играть в Экстракласе и позволит продолжить выступления во второй части сезона.
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