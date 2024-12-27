Канада – Хорватия. Фернандес vs Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В стартовом поединке группы А сойдутся сборные Канады и Хорватии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 28 декабря

04:00. Канада – Хорватия

Лейла Фернандес – Донна Векич

Лейла Фернандес – Донна Векич Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич

Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Донна Векич / Иван Додиг

В одной группе Канада и Хорватия также играют вместе с командой США.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей