Канада – Хорватия. Фернандес vs Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 28 декабря в 04:00 по Киеву
28 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В стартовом поединке группы А сойдутся сборные Канады и Хорватии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа А, Перт. 28 декабря
04:00. Канада – Хорватия
- Лейла Фернандес – Донна Векич
- Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич
- Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Донна Векич / Иван Додиг
В одной группе Канада и Хорватия также играют вместе с командой США.
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