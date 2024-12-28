Не Ребров. Сабо назвал лучшего украинского тренера на данный момент

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал тройку лучших коучей Украины в 2024 году:

1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)

2. Руслан Ротань («Александрия»)

3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Интересно, что в топ-3 Йожефа Сабо не попал нынешний главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который долгое время считался лучшим тренером с украинским паспортом.

Ранее выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.