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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 13:19 |
830
0

Не Ребров. Сабо назвал лучшего украинского тренера на данный момент

Признание получил Александр Шовковский

28 декабря 2024, 13:19 |
830
0
Не Ребров. Сабо назвал лучшего украинского тренера на данный момент
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал тройку лучших коучей Украины в 2024 году:

  • 1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
  • 2. Руслан Ротань («Александрия»)
  • 3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Интересно, что в топ-3 Йожефа Сабо не попал нынешний главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который долгое время считался лучшим тренером с украинским паспортом.

Ранее выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

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Динамо Киев Александр Шовковский Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Александрия Украинская Премьер-лига лучший тренер Йожеф Сабо
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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