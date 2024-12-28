Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 13:19 |
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Не Ребров. Сабо назвал лучшего украинского тренера на данный момент
Признание получил Александр Шовковский
28 декабря 2024, 13:19 |
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Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо выбрал тройку лучших коучей Украины в 2024 году:
- 1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
- 2. Руслан Ротань («Александрия»)
- 3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)
Интересно, что в топ-3 Йожефа Сабо не попал нынешний главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который долгое время считался лучшим тренером с украинским паспортом.
Ранее выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.
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