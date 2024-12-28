Звезда Ливерпуля выбрал себе следующий клуб. Руководство уже знает решение

Мадридский «Реал» серьезно интересуется английским правым защитником «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 26-летний футболист хочет продолжить карьеру в королевском клубе и уже сообщил руководству мерсисайдцев о своем решении.

Контракт игрока с «красными» действует до лета 2025 года, так что уже скоро он может подписать предварительное соглашение со «сливочными», чтобы уже после завершения нынешней кампании на правах свободного агента присоединиться к «галактикос».

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать Ашрафа Хакими.