Звезда Ливерпуля выбрал себе следующий клуб. Руководство уже знает решение
Трент Александр-Арнольд хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале»
Мадридский «Реал» серьезно интересуется английским правым защитником «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, 26-летний футболист хочет продолжить карьеру в королевском клубе и уже сообщил руководству мерсисайдцев о своем решении.
Контракт игрока с «красными» действует до лета 2025 года, так что уже скоро он может подписать предварительное соглашение со «сливочными», чтобы уже после завершения нынешней кампании на правах свободного агента присоединиться к «галактикос».
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать Ашрафа Хакими.
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